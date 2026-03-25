La Policía Nacional subraya el cambio crucial que se producirá en los DNI el 2 de abril: "El momento ha llegado"

"El momento ha llegado". Con esta frase rotunda, la Policía Nacional ha recordado a todos los ciudadanos españoles que a partir del 2 de abril tienen ya derecho a utilizar su DNI desde el móvil.

El Cuerpo detalla que con él será posible hacer trámites tan habituales como "registrarse en un hotel, alquilar un vehículo, recoger paquetes o incluso para retirar medicamentos de farmacias y todas las acciones cotidianas que requieren una identificación presencial y para las que habitualmente necesitas tu DNI físico".

El Ministerio del Interior detalla en su web los pasos que hay que dar para conseguir ese DNI en el móvil y lo primero es instalar en el móvil la aplicación 'Midni':

Descárgate la app

Introducir datos de activación: Nº de DNI + Nº de soporte

Crea tu contraseña / mecanismos biométricos

Introduce el código de verificación que recibirás por SMS

Comienza a utilizar MiDNI

"Ahora que ya tienes todo listo en tu aplicación MI DNI, cuando te pidan identificarte, podrán leer el código QR y comprobar tu identidad de dos formas distintas: podrán acceder al QR desde la web midni.com.es o también podrán hacerlo desde la propia aplicación Midni del móvil. Recuerda: es seguro, es ágil y cuenta con la garantía de Policía Nacional", insiste la Policía.

Interior también da algunas razones por las que usar la aplicación:

Porque es la única OFICIAL de la Policía y que tiene el RESPALDO LEGAL para la realización de todos los trámites.

y que tiene el RESPALDO LEGAL para la realización de todos los trámites. Porque es la única que, en el momento de usarla, realiza una conexión a los servidores de la Policía Nacional para solicitar, en ese mismo instante, los datos del DNI del ciudadano. Estos datos son devueltos firmados por la Policía y tienen una validez limitada en el tiempo, lo que nos proporciona INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL e imposibilita la falsificación y manipulación de los datos. En ningún momento estos datos quedan almacenados en el teléfono móvil.

para solicitar, en ese mismo instante, los datos del DNI del ciudadano. Estos datos son devueltos firmados por la Policía y tienen una validez limitada en el tiempo, lo que nos proporciona INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL e imposibilita la falsificación y manipulación de los datos. En ningún momento estos datos quedan almacenados en el teléfono móvil. Porque es la única que proporciona LOS MISMOS USOS QUE EL DNI FÍSICO en España.

Además, da algunos ejemplos de lo que se podrá hacer con ella: