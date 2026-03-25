La Policía Nacional subraya el cambio crucial que se producirá en los DNI el 2 de abril: "El momento ha llegado"
Puede suponer un antes y un después.
"El momento ha llegado". Con esta frase rotunda, la Policía Nacional ha recordado a todos los ciudadanos españoles que a partir del 2 de abril tienen ya derecho a utilizar su DNI desde el móvil.
El Cuerpo detalla que con él será posible hacer trámites tan habituales como "registrarse en un hotel, alquilar un vehículo, recoger paquetes o incluso para retirar medicamentos de farmacias y todas las acciones cotidianas que requieren una identificación presencial y para las que habitualmente necesitas tu DNI físico".
El Ministerio del Interior detalla en su web los pasos que hay que dar para conseguir ese DNI en el móvil y lo primero es instalar en el móvil la aplicación 'Midni':
- Descárgate la app
- Introducir datos de activación: Nº de DNI + Nº de soporte
- Crea tu contraseña / mecanismos biométricos
- Introduce el código de verificación que recibirás por SMS
- Comienza a utilizar MiDNI
"Ahora que ya tienes todo listo en tu aplicación MI DNI, cuando te pidan identificarte, podrán leer el código QR y comprobar tu identidad de dos formas distintas: podrán acceder al QR desde la web midni.com.es o también podrán hacerlo desde la propia aplicación Midni del móvil. Recuerda: es seguro, es ágil y cuenta con la garantía de Policía Nacional", insiste la Policía.
Interior también da algunas razones por las que usar la aplicación:
- Porque es la única OFICIAL de la Policía y que tiene el RESPALDO LEGAL para la realización de todos los trámites.
- Porque es la única que, en el momento de usarla, realiza una conexión a los servidores de la Policía Nacional para solicitar, en ese mismo instante, los datos del DNI del ciudadano. Estos datos son devueltos firmados por la Policía y tienen una validez limitada en el tiempo, lo que nos proporciona INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL e imposibilita la falsificación y manipulación de los datos. En ningún momento estos datos quedan almacenados en el teléfono móvil.
- Porque es la única que proporciona LOS MISMOS USOS QUE EL DNI FÍSICO en España.
Además, da algunos ejemplos de lo que se podrá hacer con ella:
- Acreditar presencialmente nuestra identidad (siempre y cuando haya una conexión de datos)
- Ejercer nuestro derecho al voto
- Establecer cualquier tipo de relación jurídica
- Firmar escrituras ante Notario
- Acreditar nuestra identidad en trámites presenciales ante la administración
- Llevar a cabo trámites administrativos presenciales en Universidades y Centros Docentes (tanto públicos como privados)
- Acreditar la mayoría de edad
- Abrir una cuenta bancaria
- Formalizar seguros de cualquier tipo
- Registrarnos en un hotel
- Alquilar un vehículo
- Comprar entradas o billetes nominativos que requieran identificar al titular interesado
- Transacciones comerciales presenciales en las que se requiera un DNI en vigor o acreditar la identidad del interesado
- Realizar un control de acceso a edificios
- Acceder a diferentes locales de espectáculo (cines, teatros, conciertos, etc.)
- Recogida de paquetería (Correos, mensajerías, …)
- Retirada de medicamentos en farmacias...