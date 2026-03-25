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La Policía Nacional subraya el cambio crucial que se producirá en los DNI el 2 de abril: "El momento ha llegado"
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La Policía Nacional subraya el cambio crucial que se producirá en los DNI el 2 de abril: "El momento ha llegado"

Puede suponer un antes y un después. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Imagen de un DNI de España.POLICÍA NACIONAL

"El momento ha llegado". Con esta frase rotunda, la Policía Nacional ha recordado a todos los ciudadanos españoles que a partir del 2 de abril tienen ya derecho a utilizar su DNI desde el móvil. 

El Cuerpo detalla que con él será posible hacer trámites tan habituales como "registrarse en un hotel, alquilar un vehículo, recoger paquetes o incluso para retirar medicamentos de farmacias y todas las acciones cotidianas que requieren una identificación presencial y para las que habitualmente necesitas tu DNI físico". 

El Ministerio del Interior detalla en su web los pasos que hay que dar para conseguir ese DNI en el móvil y lo primero es instalar en el móvil la aplicación 'Midni':

  • Descárgate la app
  • Introducir datos de activación: Nº de DNI + Nº de soporte
  • Crea tu contraseña / mecanismos biométricos
  • Introduce el código de verificación que recibirás por SMS
  • Comienza a utilizar MiDNI

"Ahora que ya tienes todo listo en tu aplicación MI DNI, cuando te pidan identificarte, podrán leer el código QR y comprobar tu identidad de dos formas distintas: podrán acceder al QR desde la web midni.com.es o también podrán hacerlo desde la propia aplicación Midni del móvil. Recuerda: es seguro, es ágil y cuenta con la garantía de Policía Nacional", insiste la Policía. 

Interior también da algunas razones por las que usar la aplicación:

  • Porque es la única OFICIAL de la Policía y que tiene el RESPALDO LEGAL para la realización de todos los trámites.
  • Porque es la única que, en el momento de usarla, realiza una conexión a los servidores de la Policía Nacional para solicitar, en ese mismo instante, los datos del DNI del ciudadano. Estos datos son devueltos firmados por la Policía y tienen una validez limitada en el tiempo, lo que nos proporciona INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL e imposibilita la falsificación y manipulación de los datos. En ningún momento estos datos quedan almacenados en el teléfono móvil.
  • Porque es la única que proporciona LOS MISMOS USOS QUE EL DNI FÍSICO en España.

Además, da algunos ejemplos de lo que se podrá hacer con ella:

  • Acreditar presencialmente nuestra identidad (siempre y cuando haya una conexión de datos)
  • Ejercer nuestro derecho al voto
  • Establecer cualquier tipo de relación jurídica
  • Firmar escrituras ante Notario
  • Acreditar nuestra identidad en trámites presenciales ante la administración
  • Llevar a cabo trámites administrativos presenciales en Universidades y Centros Docentes (tanto públicos como privados)
  • Acreditar la mayoría de edad
  • Abrir una cuenta bancaria
  • Formalizar seguros de cualquier tipo
  • Registrarnos en un hotel
  • Alquilar un vehículo
  • Comprar entradas o billetes nominativos que requieran identificar al titular interesado
  • Transacciones comerciales presenciales en las que se requiera un DNI en vigor o acreditar la identidad del interesado
  • Realizar un control de acceso a edificios
  • Acceder a diferentes locales de espectáculo (cines, teatros, conciertos, etc.)
  • Recogida de paquetería (Correos, mensajerías, …)
  • Retirada de medicamentos en farmacias...
Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
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Subdirector de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó en El Día de Valladolid, en El País y en Los 40 como jefe de redes sociales. En El HuffPost ha ocupado varios cargos desde 2012, como responsable de fin de semana y jefe de Virales. Ha escrito una novela: 'Agua Pasada', con ediciones Maeva.

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