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Bicarbonato para los pobres, joyeros para los ricos: lo que la limpieza de tus collares dice de tu cuenta bancaria
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Bicarbonato para los pobres, joyeros para los ricos: lo que la limpieza de tus collares dice de tu cuenta bancaria

En el mundo de la joyería, no todas las piezas se limpian igual.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Imagen de archivo de un collar.
Imagen de archivo de un collar.Getty Images

La forma en que cuidamos nuestras joyas dice mucho más de nosotros de lo que imaginamos. Desde frotarlas con un paño improvisado hasta llevarlas a un joyero profesional, cada gesto revela hábitos, recursos e incluso nuestra relación con el valor de lo que tenemos. Limpiar un collar no es solo cuestión de brillo, sino un reflejo de quiénes somos y cómo protegemos nuestros accesorios más preciados de bisutería.

En el mundo de la joyería, no todas las piezas se limpian igual. Mientras algunas soportan métodos caseros, otras requieren un cuidado delicado y técnicas más especializadas. En este contexto, la plata, el oro, el acero o las perlas exigen rutinas de mantenimiento distintas, y la forma en que las tratamos puede revelar desde nuestro ingenio para los trucos domésticos hasta cuánto estamos dispuestos a invertir para mantenerlas intactas.

Según recoge el medio neerlandés AD, las joyas de plata suelen admitir métodos domésticos con bicarbonato, sal y papel de aluminio; el oro, en cambio, suele bastar con agua tibia y unas gotas de detergente líquido para platos; mientras que las perlas y ciertas piedras exigen un cuidado mucho más delicado. Esto demuestra que cada material requiere técnicas y precauciones específicas para mantener su brillo y durabilidad.

Cómo limpiar cada material

Entre las soluciones más repetidas para la plata aparece una técnica que casi parece fruto de un laboratorio doméstico: una bandeja forrada con papel de aluminio, agua caliente, bicarbonato y sal. Fuentes especializadas en limpieza explican que esa combinación ayuda a retirar el deslustre, aunque recomiendan prudencia con joyas que tengan gemas u otros relieves, porque el método puede resultar demasiado agresivo para piezas delicadas.

También existe la posibilidad de usar pasta dental blanca para pulir plata sin piedras, aunque no todos los expertos la ven con buenos ojos. La propia GIA (Gemological Institute of America) advierte que los abrasivos pueden rayar metales y afectar a ciertas gemas, por lo que desaconseja tanto la lejía como la acetona, el amoníaco, el cloro y otros productos fuertes. Por ello, lo que a veces parece una solución barata puede acabar encareciendo la reparación. 

En las piezas de oro el margen de error se reduce. La recomendación más aceptada es usar agua tibia, una gota de lavavajillas y un cepillo suave, con aclarado y secado inmediato después. En el caso del oro chapado, varias guías insisten en que el remojo debe ser breve para no desgastar el recubrimiento, lo que refleja que estas joyas suelen ser más sensibles que las de oro macizo.

Ahora bien, si hablamos de perlas se extreman las precauciones. La GIA recomienda limpiarlas con un paño suave y apenas húmedo, idealmente después de cada uso, y recuerda que el perfume, la laca y el cloro pueden dañar su nácar. A su vez, si la pieza mezcla perlas o piedras delicadas con metal, los expertos suelen sugerir evitar los baños de inmersión y optar por una limpieza superficial, o directamente llevarla a un joyero cuando se trate de piezas antiguas o valiosas. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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