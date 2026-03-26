Muere Noelia Castillo al recibir la eutanasia tras 601 días de espera judicial

Tras 601 días de espera judicial termina la agonía de Noelia Castillo, quien finalmente ha recibido la potestad de elegir su muerte. La joven ha fallecido después de recibir la eutanasia y de que la justicia avalase finalmente el proceso, al contrario de lo que su padre y varias asociaciones exigían.

La justicia había rechazado horas antes frenar su eutanasia

La muerte de Noelia se produce apenas unas horas después de que la justicia descartase de nuevo este jueves paralizar cautelarmente la eutanasia de Noelia al desestimar las medidas cautelares que ha planteado "in extremis" la fundación ultracatólica Abogados Cristianos.

La entidad, que durante año y medio ha representado al padre de Noelia en su batalla judicial para impedir su muerte asistida, había solicitado medidas cautelares por tercera vez ante el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que investiga la querella que presentó contra dos miembros de la comisión de la Generalitat que autorizó la muerte digna de la joven, que sufre una paraplejia.

Sin embargo, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la jueza rechazó las medidas cautelares con el argumento de que "carece de potestad" para adoptarlas, dado que los tribunales competentes ya han dictado "las decisiones oportunas".

Además, argumentó la magistrada que Noelia no es parte en el proceso penal abierto a raíz de la querella de Abogados Cristianos, por lo que cualquier decisión que se dictase y que afectara a sus derechos fundamentales podría causarle "una situación de indefensión".

Respecto a la capacidad de la joven para decidir su muerte digna, la magistrada recordó que "dicha cuestión ha sido resuelta tanto en vía administrativa como judicial, por cuya razón no cabe plantearse a necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico".