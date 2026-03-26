Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda: la apuesta de Sánchez por la nueva financiación autonómica

Arcadi España, el que hasta hace escasos momentos ha sido secretario de Estado de Política Territorial desde 2023, toma el cargo de ministro de Hacienda según ha adelantado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia desde el Palacio de La Moncloa. Nacido en Carcaixent (Valencia) en 1974, en la Ribera Alta, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València. "Es una persona recta, inteligente y comprometida", ha asegurado Sánchez sobre su persona que, fuera de los ruidos mediáticos, ha brillado más en su labor como gestor.

Pese a su cargo como secretario de Estado de Política Territorial, la historia de Arcadi España está ligada a la Comunidad Valenciana después de haber desempeñado labores trascendentales y haber sido una figura imprescindible del PSPV. Entre 2013 y 2015 fue jefe de gabinete de Ximo Puig y ha sido junto a él donde ha desempeñado una parte muy relevante de su trayectoria política hasta ser considerado como su mano derecha, ya que tras la llegada de Puig a la presidencia mantuvo su puesto. En otras palabras, siempre se le ha considerado la mano derecha del exlíder valenciano en unos años donde el Partido Socialista logró terminar con lustros de poder popular en la costa del Mediterráneo.

Durante esos años de gobierno autonómico socialista, España inició su etapa como Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad donde apostó por políticas de movilidad sostenible y proyectos estratégicos para el transporte de la región. Sin embargo, no fue hasta tres años después cuando empezó su labor que le ha llevado a ostentar su posición actual. En mayo de 2022, tras una remodelación del Consell, pasó a dirigir una cartera económica clave, la de Hacienda y Modelo Económico, en la que también demostró la solvencia técnica que ha avalado su carrera.

Durante su gestión llevó a cabo los presupuestos autonómicos, la política fiscal y el modelo económico valenciano. Lo de valenciano es importante porque en su gestión la singularidad valenciana y las reivindicaciones territoriales siempre han sido parte intrínseca de la punta de lanza. En ese periodo, tres fueron las exigencias de España para con el Estado: la reforma del modelo de financiación autonómica, una quita de la deuda acumulada y la creación de un fondo de nivelación que compensara la infrafinanciación histórica valenciana. Siempre con tono conciliador.

De hecho, uno de los motivos fundamentales en las que se sustenta este nombramiento es precisamente el nuevo modelo de financiación autonómica que fue aprobado por el Partido Socialista y Esquerra Republicana que tuvo el rechazo de todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña.

La simbiosis del cargo territorial con la financiación

María Jesús Montero y Ángel Víctor Torres en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Europa Press via Getty Images

La clave de del nombramiento será la financiación y la relación con las comunidades autónomas, una piedra que lleva tiempo rondando por el zapato del Gobierno de Sánchez. Después de años con la exigencia de ERC encima de la mesa, uno de los mayores fracasos de la exministra María Jesús Montero fue el rechazo masivo que tuvo el nuevo modelo presentado. Sin embargo, ella no acudió a la foto donde se encontraban los representantes del Gobierno y de las comunidades autónomas, pero sí que estuvo Arcadi España que lleva en los últimos años trabajando por la conciliación territorial trabajando codo a codo junto a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.

Conocido en Valencia por su capacidad de negociación, tono conciliador y buenas formas, España tratará de defender en los próximos meses algo que siempre ha defendido: un nuevo modelo de financiación territorial. Sin embargo, las incógnitas quedan en el aire después de que, según los contrarios al nuevo modelo, el presentado por Montero "defienda solo los intereses de Cataluña".

En 2022 y como conseller junto a Ximo Puig, España exigía la reforma del modelo para que tuviera en cuenta "las diferentes circunstancias territoriales", que fuera "transparente y medible", y solicitaba empatía al resto de comunidades para llegar "a un gran consenso" de un sistema justo e igual para todos. Desde entonces, su posición ha sido la de "lograr un gran consenso" para acordar unas cuentas públicas más justas que pudieran beneficiar a la mayoría de los territorios.

"No es una lucha entre comunidades autónomas, al final es una apuesta por la igualdad entre españoles independientemente de donde vivan. Eso es donde la Comunitat Valenciana avanza, pidiendo que nos pongamos todos de acuerdo para mejorar y avanzar en la igualdad de españoles", dijo durante el 40 aniversario del Estatut d´Autonomia de la Comunitat Valenciana.

El consenso, la prudencia y la negociación se convierten así en las características principales del nuevo perfil escogido por Pedro Sánchez que tratará de entablar relaciones con un escenario autonómico en el que la mayor parte del mapa está pintada por gobiernos del Partido Popular y donde acumula malos resultados en los últimos comicios. Arcadi España se enfrenta así a la misión imposible en la que María Jesús Montero fracasó: tratar de convencer a todos los territorios autonómicos para llegar a un consenso de un nuevo modelo de financiación.