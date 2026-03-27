Recoge las mesas, apaga las luces del bar y aparecen dos clientes a última hora: "¿No me puedes poner nada?"

La camarera murciana Ainhoa Martínez ha decidido tomarse un respiro después de trabajar en el bar y relatar lo que le ha pasado con dos clientes de forma seguida, mientras estaba cerrando el bar. Son situaciones que en hostelería pasan cada dos por tres y por eso, en los comentarios generados en el vídeo publicado en TikTok (@aiinhoamartt), ha generado cierto debate.

"¿Podemos hablar de lo s... que puede llegar a ser la gente cuando estás trabajando de cara al público?", ha preguntado algo furiosa al principio del vídeo, que ha acumulado más de 26.000 visitas (y subiendo) en apenas 24 horas. El horario del bar, aunque depende del día, suele abrir desde las 13:00 horas hasta las 23:00 o 00:00 horas.

Sin embargo, justo ese día el horario fue una excepción, ya que tenían una baja laboral y, tras reajustar la plantilla, Ainhoa ha trabajado desde las 14:00 horas hasta las 22:00 horas (ocho horas justas). "Van llegando las 10 y recojo todo: bajo la persiana y me voy a cambiar... Y una chica empieza a gritar: ¿Hola? ¿Hola?", ha reconocido.

"¿No me puedes poner nada?"

Ainhoa salió, sorprendida, por los gritos de una mujer, aun viendo que estaba todo recogido y la persiana medio cerrada: "¿Está abierto todavía?". La respuesta fue rápida: "Ay, ¿no me puedes poner nada?". La camarera ya estaba cambiada, además de estar todo más que cerrado, y le dijo que no podía: "Me pone cara de asco y se va".

Para ella no fue "nada del otro mundo", ya que no es la primera vez que le ha pasado. Sin embargo, luego apareció otra clienta poco después de bajar los "fusibles", ya que pensaba que si alguien quería entrar pero veía las luces apagadas, no haría lo que ha hecho esta mujer.

"Llega otra chica hablándome debajo de la persiana: Perdona, perdona, ¿me puedes decir el horario?", ha relatado. Le respondió diciéndole cuál era el horario normal, pero como ha habido una baja, cerraban una hora antes, reajustando los horarios.

Y ahí estuvo de nuevo la dichosa pregunta: "¿Entonces no me puedes poner nada?". Ha reflexionado dando un mensaje final: "De verdad, hay días que... Obviamente, no le he respondido como yo hubiera querido responderle, pero hay días que me quedo sin palabras. Salgo enfadada y me tenía que desahogar".