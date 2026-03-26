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Trump asegura que Irán quiere negociar pero "teme ser asesinado" y deja una frase que dispara la tensión
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Trump asegura que Irán quiere negociar pero "teme ser asesinado" y deja una frase que dispara la tensión

El presidente de EE.UU. sostiene que Teherán busca un acuerdo en privado mientras lo niega en público y eleva la presión en plena cuarta semana de guerra.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Donald Trump, sonriente ante la prensa a la salida de la Casa Blanca
Donald Trump, sonriente ante la prensa a la salida de la Casa BlancaAnadolu via Getty Images

Donald Trump ha vuelto a elevar el tono en plena escalada en Oriente Medio con unas declaraciones que añaden más incertidumbre a un conflicto ya de por sí volátil. El presidente de Estados Unidos aseguró este miércoles que Irán quiere alcanzar un acuerdo, pero que no lo reconoce abiertamente por miedo.

"Temen ser asesinados por su propia gente" y "también temen ser asesinados por nosotros", afirmó durante la cena anual del Comité Nacional Republicano del Congreso, en un mensaje tan directo como polémico.

Un acuerdo que, según Trump, existe… pero se niega

El mandatario insistió en que la República Islámica estaría interesada en negociar, aunque públicamente lo rechace. Según su versión, esa negativa no responde a una falta de voluntad, sino al temor interno dentro del propio régimen iraní.

Las palabras de Trump llegan en un momento especialmente delicado, marcado por contactos indirectos y mensajes cruzados entre ambos países. Sin embargo, desde Teherán la versión es muy distinta.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchí, dejó claro que el intercambio de mensajes a través de mediadores "no significa negociaciones con Estados Unidos", negando así cualquier avance real hacia un acuerdo.

La propuesta de EE.UU. que Irán ha rechazado

En paralelo, Irán habría rechazado una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra. Según distintas informaciones, Teherán considera que las condiciones planteadas son excesivas y busca introducir sus propias exigencias.

Entre ellas, el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz -clave para el tráfico mundial de petróleo- y la reparación de los daños causados en su infraestructura tras los ataques.

El choque de posiciones evidencia que, más allá del discurso, el margen de entendimiento sigue siendo limitado.

Críticas a los medios y relato de victoria

Durante su intervención, Trump también cargó contra la cobertura mediática del conflicto. El presidente se mostró molesto por los análisis que cuestionan su visión de la guerra y su gestión, insistiendo en un relato más optimista que el que reflejan muchos informes.

Sus palabras se producen en un contexto en el que la narrativa sobre el conflicto está siendo tan disputada como el propio terreno.

Cuarta semana de guerra y máxima tensión

La guerra entra ya en su cuarta semana, tras la escalada iniciada el pasado 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

Desde entonces, Irán ha respondido con oleadas de misiles y drones contra Israel y distintos objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, un punto crítico por el que pasa cerca de una quinta parte del suministro mundial de crudo.

En este escenario, las declaraciones de Trump no solo añaden presión, sino que reflejan el momento actual: contactos indirectos, posiciones enfrentadas y una tensión que, lejos de rebajarse, sigue creciendo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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