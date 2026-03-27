María, vecina de Mallorca: "Ya no podemos comprar desayuno en el barrio"

En muchos barrios de Mallorca, la gentrificación no solo se percibe en el precio de la vivienda. También se nota (y cada vez más) en algo tan cotidiano como salir a comprar el pan o tomar un café.

Donde antes había comercios de proximidad pensados para los vecinos, ahora proliferan negocios orientados a un nuevo público: turistas o nuevos residentes extranjeros con un poder adquisitivo mucho más alto.

Esto, que quizá en primera instancia podría verse como un aumento de la oferta y la versatilidad de opciones, acaba siendo un gran problema para los vecinos, quienes muchas veces no pueden asumir los nuevos precios.

"Teníamos la panadería de toda la vida enfrente"

Este es el caso de María, una mujer de 55 años que lleva viviendo en un barrio del centro de Palma toda su vida. "Ya no podemos comprar desayuno en el barrio", afirma con resignación.

"Yo mandaba a mis hijas todos los domingos por la mañana a comprar croissants mientras yo hacía el café. Teníamos la panadería de toda la vida enfrente, yo las veía entrar desde el balcón", recuerda.

"Era nuestro ritual", lamenta. "Además muchas veces coincidíamos todos los vecinos, era un lugar de encuentro", asegura.

Desayunar, un lujo inesperado

"Conocíamos a Luisa, la panadera, y a Paco, su marido. Ellos me han visto crecer, me han visto embarazada, han visto crecer a mis niñas… Es bonito ir a comprar y que la panadera te pregunte cómo están tus padres", apunta.

Pero todo eso ha cambiado. El matrimonio que llevaba la panadería se jubiló hace ya seis años y, en su lugar, han puesto una panadería francesa de especialidad. Los dueños ya no viven en el barrio y sus precios son inasumibles para María.

El problema no es el cambio, sino el acceso: "Entro y veo los precios… y es que no es para nosotros", censura con resignación.

"Me gasté 14 euros en un desayuno para llevar"

"Cuando la abrieron fui ilusionada a probarla, tenía buena pinta… aunque ya se veía que iba a ser más cara. Pero es que me gasté 14 euros en un desayuno para llevar. Y ya no he vuelto", admite.

"Ahora todo es más bonito, sí, pero también muchísimo más caro. Nosotros somos cuatro en casa, no nos podemos permitir gastarnos más de 30 euros en desayunar", confiesa, asegurando además que a mucha gente del barrio le ha pasado lo mismo.

"Solo hay que fijarse. Antes era un local súper concurrido, ahora con suerte entran cinco o seis personas al día en temporada baja", explica. Algo que cambia radicalmente cuando empieza el flujo de turistas.

"El problema es que en verano sí que se llena. Eso sí, pocos españoles", matiza. "Es que esos precios nosotros no los podemos asumir. Al final los vecinos nos quedamos sin poder ir a desayunar enfrente de casa durante todo el año para que quien viene de vacaciones sin mirar el precio pueda ir cinco días", afirma.

María lo resume de forma directa: "Salir a desayunar en tu propio barrio se ha convertido en algo casi de lujo". La sensación, dice, es de desconexión. "No está pensado para la gente que vive aquí, sino para el que viene de fuera unos días".

Precios que marcan la exclusión

Lo mismo ha ocurrido con otros locales. "También ha pasado con la única heladería del barrio. Íbamos desde pequeños y hemos visto cómo los precios han ido subiendo cada vez más", comenta la mallorquina.

"Sigue siendo el mismo negocio familiar, pero los precios se han triplicado y ahora la carta también la tienes en alemán. Antes bajábamos casi cada noche, ahora es un lujo de una vez a la semana", indica María.

Ese proceso, que muchos identifican con la gentrificación, ha transformado la vida cotidiana del barrio. Y más allá de los precios, lo que más le preocupa a María es la pérdida de identidad del barrio.

Según explica, han ido cerrando tiendas pequeñas y en su lugar han abierto negocios con un perfil muy distinto. "Ahora tienes sitios muy modernos, muy bonitos, donde puedes comer medialunas argentinas o huevos poché… pero ya no encuentras una tostada con mantequilla, un crespell o una napolitana a un precio popular".

Vivir en un lugar que ya no reconoces

"Está claro que estos negocios están pensados para turistas o para gente con mucho más poder adquisitivo", asegura. "Y el resultado es un barrio que, poco a poco, deja de adaptarse a quienes lo habitan todo el año. Se está perdiendo la esencia", expone.

El encarecimiento de los productos cotidianos actúa como una barrera invisible, lo cual crea una especie de expulsión simbólica. "Es como si te dijeran que ese sitio ya no es para ti", afirma.

Esa transformación genera cierta frustración: "No es que no quiera que haya cambios, pero deberían ser cambios que también tengan en cuenta a los vecinos. ¿Por qué yo ahora estoy obligada a coger el coche para comprar lo básico que antes tenía en la puerta de casa?".

"Antes conocías a la gente, había trato cercano"

La consecuencia más evidente es una sensación de extrañeza en el propio entorno, ya que este cambio no solo afecta a la oferta comercial, sino también a la vida social. "Antes conocías a la gente, había trato cercano. Ahora entras y sales y ya está. Sales a la calle y ya no es el barrio en el que creciste", censura María.

Y, lejos de frenarse, María percibe que el proceso continúa. Aunque el debate sobre la gentrificación suele centrarse en la vivienda, la mallorquina cree que el comercio también debería estar en el foco.

"Al final no es solo dónde vives, es cómo vives", reflexiona. "Poder comprar el pan, tomarte un café o hacer la compra en tu barrio forma parte de la vida cotidiana", subraya. Una cotidianidad que ahora se ve cada vez más alterada.