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Iván Espinosa de los Monteros asegura que Abascal quiere echarle de Vox
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Iván Espinosa de los Monteros asegura que Abascal quiere echarle de Vox

Anuncia que le han abierto un expediente

Javier Escartín
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Iván Espinosa de los Monteros durante el acto en el que presenta la Fundación Atenea
Iván Espinosa de los Monteros durante el acto en el que presenta la Fundación AteneaEFE / Juanjo Martín

El cofundador de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este jueves que la dirección del partido le ha abierto un expediente para expulsarle. 

"El lunes pasado sobre las 20:30 hrs, Juanma Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía. Dos horas y media más tarde, a las 23:01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido", ha escrito en redes sociales. 

El que fuera portavoz parlamentario del partido abandonó sus responsabilidades en agosto de 2023 por asuntos familiares, aunque siempre se aseguró que detrás había fuertes desavenencias con Santiago Abascal. En estos últimos años, en los que también se desplazó a los márgenes a su mujer, Rocío Monasterio, Espinosa de los Monasterios ha estrechado lazos con el PP (él acudió a un acto de los populares en el Congreso y hubo presencia del partido de Feijóo en la presentación de su fundación, Atenea) y ha lanzado importantes críticas a la actual dirección, exigiendo un congreso abierto a todos los afiliados para debatir sobre la estrategia del proyecto político y los ámbitos de mejora en la organización.

Espinosa de los Monteros no es el único 'purgado' en Vox. En los últimos días, el partido también ha expulsado a su todavía portavoz en el ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, y ha echado del grupo parlamentario murciano al que fuera su líder territorial, José Ángel Antelo. 

"Quieren expulsar a uno de los mejores parlamentarios que se han visto en el Congreso.  Modelo norcoreano, acabar con todos y con todo por intereses personales alejados de los intereses nacionales", ha reaccionado Antelo ante el tuit de Espinosa de los Monteros. 

Javier Escartín
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Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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