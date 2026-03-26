Iván Espinosa de los Monteros asegura que Abascal quiere echarle de Vox

El cofundador de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este jueves que la dirección del partido le ha abierto un expediente para expulsarle.

"El lunes pasado sobre las 20:30 hrs, Juanma Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía. Dos horas y media más tarde, a las 23:01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido", ha escrito en redes sociales.

El que fuera portavoz parlamentario del partido abandonó sus responsabilidades en agosto de 2023 por asuntos familiares, aunque siempre se aseguró que detrás había fuertes desavenencias con Santiago Abascal. En estos últimos años, en los que también se desplazó a los márgenes a su mujer, Rocío Monasterio, Espinosa de los Monasterios ha estrechado lazos con el PP (él acudió a un acto de los populares en el Congreso y hubo presencia del partido de Feijóo en la presentación de su fundación, Atenea) y ha lanzado importantes críticas a la actual dirección, exigiendo un congreso abierto a todos los afiliados para debatir sobre la estrategia del proyecto político y los ámbitos de mejora en la organización.

Espinosa de los Monteros no es el único 'purgado' en Vox. En los últimos días, el partido también ha expulsado a su todavía portavoz en el ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, y ha echado del grupo parlamentario murciano al que fuera su líder territorial, José Ángel Antelo.

"Quieren expulsar a uno de los mejores parlamentarios que se han visto en el Congreso. Modelo norcoreano, acabar con todos y con todo por intereses personales alejados de los intereses nacionales", ha reaccionado Antelo ante el tuit de Espinosa de los Monteros.