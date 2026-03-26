Carlos Cuerpo, en las distancias cortas: un vicepresidente políglota y el mejor valorado en el CIS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el actual ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, será también el nuevo vicepresidente primero del Ejecutivo tras la remodelación llevada a cabo por la obligada salida de María Jesús Montero. El hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ocupará la cartera de Hacienda.

Desde que se convocaron las elecciones andaluzas para el próximo 17 de mayo, las opciones de Cuerpo como sustituto de Montero en la vicepresidencia primera habían subido como la espuma. Es el ministro mejor valorado por la ciudadanía, según el CIS de enero (y el único que aprueba con un 5,27) y a quien se le atribuye parte del mérito del buen rumbo de la economía española.

Un logro notable para un perfil de ministro discreto, alejado de las polémicas y muy metódico que ha conseguido el beneplácito mayoritario del mundo económico y empresarial. "La gente está viendo que es un hombre que trabaja y se compromete. Hay un compromiso real entre lo que dice y lo que hace, que es el principal valor que cualquier ministro puede tener", aseguran fuentes cercanas a él.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante un almuerzo-coloquio Alejandro Martínez Vélez / Europa Press via Getty Images

Su trayectoria hasta llegar al puesto de ministro de Economía en diciembre de 2023 para sustituir a Nadia Calviño es muy solvente. Cuerpo (Badajoz, 1980) es licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura en 2003, máster en Economía por la London School of Economics y doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. En 2008, ingresó por oposición en el Cuerpo de Técnicos Economistas del Estado.

Desde agosto de 2021 hasta su nombramiento, fue secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, después de hacerse cargo durante año y medio de la Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Entre 2014 y 2020, trabajó para la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF), primero como subdirector general de Endeudamiento Público y posteriormente como director de la División de Análisis Económico.

Antes, fue analista económico en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea (2011-2014), así como analista en la Dirección General de Análisis Económico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad, entre 2008 y 2014.

Un curriculum envidiable para un ministro que, manteniendo su perfil discreto, ha mostrado capacidad para una buena comunicación política e incluso destellos de rebeldía. Como cuando decidió acudir a Zarzuela para su toma de posesión del cargo ante el rey con unas sneakers de color marrón en lugar de zapatos. Un gesto que, desde círculos de la derecha mediática, fue reprochado por considerarlo una falta de respeto y de decoro ante el monarca. La respuesta de Cuerpo a estas críticas fue repetir calzado para su primer Consejo de Ministros en Moncloa.

Los famosos sneakers marrones de Carlos Cuerpo Europa Press via Getty Images

A sus más allegados no les sorprendió este 'vestuario informal'. En las reuniones regulares de los ministros de Economía y Finanzas europeos y también a los principales foros internacionales como el G-20 o las asambleas del FMI, Cuerpo ya se dejaba ver junto a Calviño con ropa casual y el mismo tipo de calzado.

Tampoco dudó en ponerse deportivas y pantalón corto para fotografiarse junto a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, corriendo por las calles de Washington a las seis de la mañana antes de su participación en las Jornadas de Primavera del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. "Entrenando mente y cuerpo", señalaba Saiz en un claro juego de palabras con el apellido de su compañero en el Consejo de Ministros.

Cuerpo lleva, no obstante, el deporte en la sangre. En su juventud iba para futbolista y hasta jugó en un equipo de fútbol junto con su hermano. Fichó por el Puerta Palmas, un club de Badajoz, durante dos temporadas como mediocentro defensa y consiguió un ascenso a las categorías superiores. Cuando tuvo que dejarlo, el hoy ministro se aficionó al triatlón y, obviamente, a correr. De hecho, ha llegado a participar en varios maratones.

En el plano más personal, Cuerpo también es un hombre entregado a su familia. El día que prometió el cargo ante el Rey, pronunció un emotivo discurso en el que tuvo palabras para su abuelo, sus padres y su hija de nueve años. A su madre, que fue maestra, le comunicó que iba a ser ministro el día de los inocentes. "Creo que el 28 de diciembre no fue el mejor día para decírselo, claramente", dijo al recordar que ella no se creyó que a su hijo le habían nombrado ministro.

"Trabajar con él da gusto porque es alguien que cuenta con el equipo. Es siempre correcto y nunca pierde las formas", cuentan a El HuffPost miembros de su círculo más próximo en el Ministerio de Economía. Y aunque se deja aconsejar por ellos a la hora de armar su estrategia comunicativa, Cuerpo también toma algunas decisiones arriesgadas. Como cuando decidió hablar en chino o japonés durante su recientes visitas a Pekín o Tokio.

En lo que hay menos consenso es sobre si el ministro debe lucir barba o no. Desde que está en el Gobierno le hemos visto en algunas ocasiones completamente afeitado y, en otras, luciendo una frondosa barba. "Él prefiere llevarla. Es su pequeña rebeldía, pero siempre es una sorpresa saber cómo vendrá. La verdad es que se toma con mucho humor todas las cosas que se dicen sobre su imagen", dicen sus allegados.