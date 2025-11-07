Un profesor lleva un año de baja por enfermedad, le pillan ganando un concurso de televisión y arranca la investigación

Un hombre de 34 años que llevaba un año de baja por enfermedad se enfrenta ahora a un expediente disciplinario después de haber sido pillado por sus compañeros participando en un concurso de cocina, según recoge el diario alemán Bild.

El hombre, que trabajaba como profesor de inglés en Colonia, Alemania, tenía como afición la cocina, una pasión que llevaba años practicando, por lo que decidió presentarse a un concurso de cocina llamado "Un dîner presque parfait" (Ven a cenar conmigo), que de hecho ganó.

Hasta ahí la historia podría parecer normal, de no ser por un pequeño dato: el hombre se encontraba de baja y de hecho llevaba un año en dicha situación, alegando una enfermedad. Cuando el resto de sus compañeros le vieron en la televisión no dudaron y se quejaron a sus superiores, quienes ahora le han abierto un expediente disciplinario.

Además del programa de cocina que ganó el hombre, también participó en otro programa de televisión: "Küchenschlacht", el cual también gira en torno al mundo culinario y a la cocina, donde también le pillaron sus compañeros. El hombre deberá responder ahora a varias preguntas sobre su baja para determinar si estos programas se grabaron antes o durante su baja por enfermedad.

En España, los expedientes disciplinarios forman parte de un procedimiento administrativo para investigar y sancionar a aquellos empleados públicos o trabajadores privados cuando cometen una falta y hay indicios de una conducta sancionable. Las sanciones pueden ir desde la separación del servicio hasta la suspensión de empleo y sueldo.