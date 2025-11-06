Un profesor señala que ya no tienen autoridad en el aula por dos concretas razones: la última le duele en el alma

Juan Jesús es un profesor conocido en redes sociales (especialmente en TikTok, en el que cuenta con más de 33.000 seguidores) conocido como "El Profesor Inquieto". Ha publicado un vídeo dando dos razones concretas por las que cree que la figura del profesor ha perdido autoridad en el aula.

"Los profesores ya no tenemos autoridad en el aula y esto se debe principalmente a dos motivos. El primero, vivimos en una época donde se priorizan las emociones y los sentimientos sobre la razón", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 30.000 visualizaciones y 1.000 'me gusta'.

Ha argumentado que "lo importante ya no es cómo es la realidad, sino cómo tú la percibes". "De esta manera, si un alumno siente que el profesor es mal profesor, es que es mal profesor, si el alumno siente que el suspenso es injusto, es que es injusto y el profesor lo ha hecho mal", ha ejemplificado.

"Así, en esta historia, el profesor sí o sí termina siendo el malo de la película, porque a ningún alumno en el mundo a lo largo de la historia le gusta que le hagan trabajar y estudiar", ha concluido sobre la primera razón.

"Es dolorosísimo, pero tenemos que decirlo"

La segunda razón que ha comentado Juan Jesús es una que le apena decirla: "Me parece dolorosísimo, pero tenemos que decirlo... Es por los profesores, por nosotros, no hemos sabido defendernos, no hemos sabido explicar que necesitamos en el aula".

"Si yo soy responsable de 30 niños, tengo que tener la autoridad para poderlos cuidar, si no, es imposible. No puedes ser responsable sin tener la autoridad, somos un colectivo individualista, solo protestamos cuando algo nos atañe directamente a nosotros", ha defendido.

"Si un compañero tiene un problema, miramos todos para otro lado, y así nos va", ha rematado. En cuanto a reacciones, que han sido más de 130, ha habido de todo tipo: "El problema está en cada profesor, he visto los mismos alumnos que con un profesor son totalmente respetuosos y en silencio y con otro la uega padre".