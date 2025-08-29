Un socorrista revela una verdad asquerosa sobre las piscinas al aire libre: "Es como arena para gatos empapada en orina"

Lo de las heces y orina en las piscinas no solo se limita a España, pues tal y como recogen desde otros medios internacionales, este problema también ocurre en países como Dinamarca, que advierten de esta preocupante tendencia.

En este sentido, el socorrista Maik Uliczek, quien ha conversado con el medio citado anteriormente, ha revelado el coste aproximado de su limpieza, así como el proceso que hay que llevar a cabo en este tipo de situaciones. Y es que, tal y como explica el profesional, "esto puede ocurrir tanto a niños pequeños como a adultos". "Es como arena para gatos empapada en orina", añade.

La primera consecuencia cuando se detectan heces en una piscina es proceder a su desalojamiento, después, el socorrista instala el dispositivo de succión y comienza a succionar el agua durante media hora. Sin embargo, cuando se trata de orina (algo más recurrente), el problema es mayor, pues pasa desapercibido y además de mal olor puede provocar irritación en los ojos y es más costoso de retirar.

"El agua se clora intensamente, se recircula y se filtra durante al menos seis horas", afirma el mismo, que agrega que este tipo de procedimiento suele costar unos 300 euros más los gastos del personal. De hecho, el gasto podría ser incluso mayor en caso de contaminación grave y de tener que retirar el agua de la piscina.