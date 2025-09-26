Una adolescente pasa cuatro días en la "Zona de la Muerte" del Everest y ahora su objetivo es un pico más alto

Bianca Adler es una adolescente de 17 años que ha pasado cuatro días en la "Zona de la Muerte" del Everest, conocida así por estar a 8.000 metros de altitud y, en consecuencia, no existir oxígeno suficiente para poder mantenerse con vida durante periodos de tiempo prolongados.

Pese a su corta edad, Adler tiene una dilatada experiencia en el montañismo. De hecho, posee el récord de ser la mujer más joven en ascender a la cima del Manaslu, que con sus 8.163 metros sobre el nivel del mar es la octava montaña más alta del mundo. Sin embargo, la joven es ambiciosa y ahora su objetivo era alcanzar un pico más alto, el del Everest.

Pero (esta vez) no ha sido posible. La adolescente ha narrado su experiencia a través de vídeos en la red social TikTok, y uno de ellos se ha convertido en mundialmente viral, acumulando nada más y nada menos que 26 millones de visitas.

En la grabación, se puede ver a Bianca Adler con evidentes dificultades para respirar y bastante desmejorada. En el vídeo, la joven ha contado que se ha visto obligada a regresar al campamento base cuando estaba muy cerca de llegar a la cima del Everest.

"Acabo de regresar del campamento 2 y estoy en el campamento base y me siento fatal", ha expresado la adolescente, quien ha confesado que "estoy tan sin aliento que, aunque ayer estaba a 8.000 metros, me siento peor que nunca".

En un vídeo posterior, Bianca, visiblemente desanimada, ha detallado que pese a que había logrado alcanzar el campamento 4 (situado a 7.925 metros de altitud), se había visto obligada a dar media vuelta por su propia seguridad.

"Es muy duro. Pero habría sido una estupidez seguir adelante"

"Es muy duro. Me sentía muy bien y con mucha fuerza, pero tuve que dar media vuelta por algo que escapaba a mi control", ha lamentado la joven, que llevaba una máscara de oxígeno. "No puedo hacer nada al respecto y habría sido una estupidez seguir adelante", ha subrayado.

Más tarde, en la red social Instagram, la adolescente ha precisado que "tuve que dar media vuelta en el Everest, a 8.450 metros (400 metros por debajo de la cima). Los vientos eran demasiado fuertes para lo que consideraba adecuado para mi propia seguridad. Notaba cómo se me entumecían las manos y los dedos de los pies, el primer síntoma de congelación. No veía nada, la nieve lo cubría todo. Fue una decisión muy difícil, pero siempre prefiero la vida a una posible ascensión a la cima. Me sentía fuerte, como si pudiera llegar a la cima, y me sentí devastada".

"La noche siguiente, mis guías sherpas y yo lo intentamos de nuevo desde el campamento 4, pero yo estaba demasiado agotada por el esfuerzo de 10 horas de la noche anterior y di media vuelta. Después de tres noches y casi cuatro días en la zona de la muerte, a 8.000 metros o más, descendimos de nuevo al campamento 2", ha añadido Bianca Adler.

En los comentarios se han repetido los mensajes de ánimo y de felicitación a la joven por haber tomado la tan difícil pero tan acertada decisión de dar media vuelta pese a estar tan cerca de coronar el Everest.