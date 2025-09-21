Una anciana de 89 años tira la basura en el contenedor equivocado y la multa que recibe desata la polémica de los residuos

En algunas localidades las medidas para frenar la contaminación a todos los niveles parece haber llevado a medidas desproporcionadas en algunos casos, y una evidencia de esto es lo que le ha ocurrido a una anciana de 89 años en Desio (Italia). Y aunque es cierto que las leyes están para cumplirse, lo que denuncian en la localidad italiana es el hecho de que las autoridades exigen un rigor absoluto a los ciudadanos, mientras que miran para otro lado cuando el problema lo genera la empresa de gestión de residuos.

Esto ha provocado que durante semanas, muchos vecinos del pueblo denunciaran la poca efectividad de los encargados de recoger los residuos de las calles, pidiendo explicaciones al consistorio y al primer edil. En varias ocasiones han denunciado el desbordamiento de los contenedores, ante lo que esperan que tomen "medidas contundentes" y así revertir este problema.

Sin embargo, el asunto en cuestión de esta anciana fue lo que hizo que gran parte de la localidad clamara contra lo ocurrido. Y es que, según informan fuentes locales, la señora, de 89 años tuvo una confusión que ahora le ha condicionado gravemente su economía mensual. Y todo por una bolsa equivocada.

Y es que, según explican, la mujer introdujo varios CD viejos en una bolsa de plástico que posteriormente tiró en un contenedor que al parecer no correspondía. ¿Resultado? Una multa de 91 euros para la anciana. Esta multa, desproporcionada a todas luces, fue duramente criticada por los vecinos del pueblo. Más si cabe teniendo en cuenta que los servicios de recogida de residuos urbanos no actúan de manera ni mucho menos eficientes.

Denuncian un servicio nefasto

De hecho, todo lo contrario. Porque todos ellos afirman haber interpuesto numerosas quejas y denuncias contra el malestar de las calles, debido a la acumulación de basura en numerosos lugares del pueblo. Y todo, argumentan, por el descontrol y falta de coordinación de los servicios de limpieza, que no cumplen su función prácticamente nunca.

Sin embargo, protestan, con los particulares no hay clemencia, y señalan que no les perdonan ni una, como en el caso de esta mujer, cuya pensión no alcanza los 800 euros, y tendrá que destinar una octava parte para pagar esta multa. A todas luces, se trata de una decisión equivocada, como afirmó el concejal de Medio Ambiente.

"Fue un pequeño error cometido por una persona vulnerable, que actuó de buena fe. Sin embargo, los inspectores no dudaron en multarla, aplicando rigurosamente la normativa municipal. Esta disciplina es encomiable en sí misma, pero choca con la falta de consecuencias para los fallos sistemáticos del gestor", aseguró el edil.

De hecho, muchos vecinos denuncias situaciones de verdadero caos, más propias de países tercermundistas que de un pueblo italiano. Según exponen, ha habido contenedores que han permanecido más de un mes y medio sin ser recogido, lleno de suciedad y siendo un foco de posibles plagas y enfermedades.

Por todo ello, muchos explican que "no se trata de incidentes temporales, sino de un problema estructural del servicio", y denuncian un trato desigual entre particulares y empresas. Además, de exigirles un comportamiento modélico, mientras que las empresas no se involucran nada en comparación.