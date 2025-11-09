Una anciana de 93 años busca trabajo con 14 brazos rotos en su historial: "Necesito un trabajo"

Patricia Willson tiene 93 años y se encuentra en búsqueda activa de empleo. A pesar de presentar claras dificultades físicas para trabajar, esta anciana asegura que "realmente" necesita un trabajo. En declaraciones recogidas por el diario Business Insider, relata su historia y asegura que su historial contiene "14 brazos rotos": "Cuando no sabes qué hacer, no haces nada".

Tal y como ella misma explica en el digital, la mujer es madre de seis hijos y tiene una amplia experiencia en el mundo empresarial. En 2006, inauguró un negocio que dirige de la mano de su hija y de su yerno, y hasta hace cuatro años, estaba "en pie" realizando tareas en la propiedad. A día de hoy, Willson se encuentra dentro de los casi 1,4 millones de personas mayores de 65 años que tienen una discapacidad, ya sea por elección o por necesidad. Ella asegura que no llega a fin de mes.

Según cuenta, actualmente la estadounidense se encuentra sin ahorros, incluso con el Seguro Social. En las últimas semanas, se ha pasado horas cada día buscando posibles trabajos remotos y "educándose" sobre lo que puede haber disponible. Algunas noches, dice, el estrés de su situación le impide dormir.

"Me preocupa todas las noches cuando me acuesto que lo que tengo no va a durar hasta que muera", asegura, claramente afectada. "Por el amor de Dios, debería haber ahorrado cada centavo que pude ahorrar". De acuerdo a la información difundida por el medio, esta es una triste realidad para muchos ancianos en Estados Unidos: un 4% de la población octogenaria trabaja.

Un nuevo estudio de este medio de comunicación revela datos preocupantes. En él, se entrevistó a más de 175 personas, y la mayoría mencionó algún problema de salud como un desafío. "Los más comunes": artritis, problemas de movilidad, enfermedades cardíacas, pérdida de audición y problemas de memoria. "Algunos de ellos, aseguraron que sus condiciones eran lo suficientemente graves como para haberse jubilado hace años si hubieran podido, aunque necesitan trabajar para pagar sus facturas".

El análisis de Business Insider de los datos del censo encontró que, si bien muchas de las ocupaciones más comunes para los estadounidenses de 80 años o más son "menos riesgosas", miles trabajan en profesiones de mayor riesgo, como conducir camiones, cuidado personal, trabajo de limpieza y construcción. En entrevistas, algunos trabajadores de estas profesiones dijeron que, si bien disfrutan plenamente del trabajo, les preocupa que su salud pueda obstaculizar su productividad, o que trabajar pueda poner sus vidas en peligro.