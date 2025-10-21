Ann, 101 años y trabaja seis días a la semana: "Si me jubilo, me moriría, así que no puedo quedarme en casa"

Existe un refrán que asegura que "trabajar es salud", ya que para poder desempeñar un puesto de trabajo es necesario encontrarse en un buen estado de salud. Además, si las condiciones laborales son adecuadas, el trabajo también puede convertirse en un factor de bienestar físico y mental.

Ann Angeletti es una mujer del estado de Nueva Jersey (EEUU) que no puede estar más de acuerdo con esa afirmación, ya que a sus 101 años de edad trabaja seis a la semana y se niega a poner fin a su vida laboral.

En declaraciones al canal de televisión estadounidense ABC7, la anciana, que trabaja de cara al público como joyera, ha asegurado que "si me jubilo, me moriría, así que no puedo quedarme en casa".

La mujer, que es una verdadera apasionada de su trabajo, siempre está atenta a lo que puedan necesitar sus clientes para tratar de dar con la joya exacta con la vienen en la cabeza al entrar en la tienda.

No obstante, Ann no siempre ha trabajado como joyera. Cuando era niña, dejó la escuela para ayudar a su familia, que regentaba una tienda de alimentos en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

Además, en la entrevista, la mujer ha contado que su familia ha estado desde siempre acostumbrada a trabajar duro, ya que su padre vendía hielo de puerta por puerta en un carro tirado por caballos, antes incluso de que se inventara la refrigeración.

Respecto a la rutina que la mantiene con fuerzas para seguir trabajando seis días semanales pese a tener una edad tan elevada, Ann Angeletti ha señalado que es fundamental mantenerse activa. "Tienes que levantarte, ducharte, comer, cuidarte. Hacer ejercicio", ha subrayado la mujer, quien también ha añadido que mantener la ilusión por lo que haces es esencial para tener una vida tan longeva. "Si no te gusta lo que haces, cambia", ha aconsejado.