Una bióloga se harta de que se use el término peruano como insulto y explica por qué sus gentes son "superhumanos"

Las redes sociales, además de ser un escaparate de creatividad y humor, también se han convertido en un espacio donde circulan estereotipos y burlas hacia distintas comunidades de todo el planeta.

En los últimos años, el término 'peruano' ha cobrado un segundo significado y ahora no solo sirve para describir la ancionalidad de la gente que es de Perú, sino que tambien es utilizado en internet de forma despectiva.

Esta 'moda' o 'tendencia' fue algo que indignó a la bióloga y creadora de conteniod maferconocida en TikTok como @virtual_diva. La divulgadora decidió responder con un vídeo que rápidamente se hizo viral con casi 578 mil likes.

desmontar esos prejuicios y recuerda que los peruanos, lejos de ser motivo de burla, representan uno de los mejores ejemplos de adaptación biológica de la humanidad, al punto de calificarlos como auténticos “superhumanos”.

La vida en las alturas

Según explicó la bióloga, las poblaciones andinas de Perú, Bolivia y Chile han pasado miles de años viviendo a altitudes cercanas a los 5.000 metros sobre el nivel del mar, en condiciones que para la mayoría de los humanos resultan hostiles. A esa altura, la presión atmosférica se reduce drásticamente y el oxígeno escasea, lo que provoca que cualquier esfuerzo físico sea agotador.

Sin embargo, las personas nacidas en los Andes poseen un mayor volumen pulmonar, lo que les permite realizar actividades físicas con normalidad. Además, cuentan con un corazón más grande y un ventrículo derecho más desarrollado, lo que facilita bombear mayor cantidad de sangre y oxígeno.

La adaptación también alcanza al embarazo, ya que las placentas de las mujeres andinas son más delgadas pero tienen más capilares, lo que garantiza un mejor aporte de oxígeno al feto. Para la bióloga, este conjunto de características convierte a los peruanos en un verdadero ejemplo de “superhumanos”.

El contraste con los turistas

El mensaje de @virtual_diva también pone en evidencia un contraste evidente: mientras los peruanos viven sin problemas en entornos de gran altitud, los turistas que visitan el país suelen sufrir el temido mal de altura.

Este trastorno es común en quienes viajan en avión desde lugares bajos y, en cuestión de horas, se encuentran en ciudades como Cuzco (3.400 m) o Puno (3.827 m). Muchos viajeros relatan experiencias de sentirse mareados, con náuseas, dolores de cabeza o dificultad para respirar apenas unas horas después de llegar.

Como relata Exploor Perú, los síntomas suelen aparecer entre 6 y 24 horas después de alcanzar los 3.000 metros de altura, y pueden durar entre dos y tres días, tiempo necesario para aclimatarse. Entre los más comunes están el cansancio, la pérdida de apetito, vómitos y falta de aliento.