Una cigüeña se come 150 gomas, sus restos acaban en Doñana y los expertos descubren una inquietante tendencia

El Parque Nacional de Doñana vuelve a colocarse acaparar titulares en los medios de comunicación por un nuevo episodio de contaminación natural. Esta vez, son las cigüeñas las culpables, coronándose como portadoras involuntarias de plásticos, transportándolos desde los vertederos hasta las marismas y lagunas del sur de España. Algunos estudio, han señalado qué toneladas de residuos alcanzan cada año humedales y zonas de especies de valor ecológico.

Tal y como reza una publicación en el medio Okdiario, el caso de las cigüeñas halladas con decenas de gomas de plástico en su estómago aporta una prueba concreta de cómo estos materiales terminan integrándose en la dinámica de los ecosistemas de Doñana. En el parque, el descubrimiento se produjo cuando encontraron el cadáver de una cigüeña de los que apenas quedaba su pico, algunas plumas y un cúmulo de 150 gomas plásticas.

La investigación, consultada por el medio anteriormente mencionado, concluyó que el animal había confundido fragmentos con gusanos, lo que finalmente provocó su muerte. Estos hechos confirmaron, finalmente, que la dispersión de plásticos "no sólo se limita a la actividad humana directa". De este modo, Las cigüeñas y las gaviotas, se alimentan en vertederos a cielo abierto de bolsas, envoltorios, globos, mascarillas o incluso chupetes.

La información recogida forma parte de dos estudios realizados en la laguna de Fuente de Piedra (Málaga) y en las salinas de Tapa, en Cádiz, que concluyeron que la mayoría de residuos provienen de estas aves. Estos datos se obtuvieron mediante el análisis de egagrópilas, los regurgitadores de las aves, que, "contienen plásticos junto con espinas, caparazones o restos de insectos".

Tal y como reza la publicación, los investigadores alertan que estos compuestos plásticos pueden llegar a la alimentación humana. De hecho, estiman que "una persona puede ingerir semanalmente el equivalente a una tarjeta de crédito en microplásticos". Asimismo, los residuos no sólo se limitan a ocupar espacio físico, también liberan compuestos químicos. Los plásticos incluyen hasta 4.000 aditivos diferentes, algunos con efectos tóxicos que se acumulan en peces, aves y mamíferos.

Cabe destacar que, de acuerdo a los datos difundidos por el medio, más del 90% de las aves acuáticas a nivel mundial presenta restos de plásticos en su sistema digestivo. El caso de la cigüeña hallada en Doñana se inscribe en un fenómeno global que no distingue fronteras.