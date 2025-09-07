Una eminencia española en economía alerta de la estafa que le suplanta: "¡No lo hagáis!"

Cada vez es más complicado evitar caer en una de las innumerables ciberestafas. Ya sea haciéndose pasar por una empresa, un personaje famoso o mandando un mensaje falso por WhatsApp como si fuera un familiar cercano.

Es por ello por lo que las denuncias se han multiplicado en los últimos meses. Lo que buscan estos estafadores es tratar de engañar a la gente y obtener un botín que cada vez les es más fácil lograr.

Por poner un ejemplo, en las últimas semanas, se ha detectado cómo cibercriminales han usado Google Forms para enviar a sus víctimas, sobre todo, usuarios de criptomonedas una notificación para confirmar la recepción de una transferencia.

En el caso de pinchar el enlace, la estafa ha arrancado, ya que la víctima es redirigida a una página que simula a la perfección la de una plataforma real de criptomonedas. Algo que les hace obtener las credenciales de estas víctimas.

Pero una de las últimas estafas tiene que ver con una eminencia española en economía, Xavier Sala i Martín, que el propio protagonista ha compartido en la red social X.

"ESTAFA, ESTAFA, ESTAFA!!!", ha alertado en el mensaje que ha compartido tras lo que ha visto en Facebook. Se trata de un curso llamado "tiempos de riqueza" que cuesta 13 euros y que, se supone, que iba a servir para mejorar la inversión de estas personas. Algo que es falso.

"Están circulando por Facebook unos estafadores que, utilizando ilegalmente mi nombre, invitan a la gente a apuntarse a un curso de inversión y a invertir dinero. ¡NO LO HAGÁIS! Es una estafa que ni le enseñará a invertir ni le devolverá el dinero prometido", ha avisado a través del mensaje en la red social X. Una situación que cada vez es más habitual en algunas de estas plataformas y más complicadas de percibir.