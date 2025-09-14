Una estadounidense está agotada por su carrera y se muda a Málaga: "Fue la mejor decisión de mi vida"

Agotada tras más de una década en ventas, nueve años de ellos en el sector hipotecario, y cansada de jornadas que llegaron a rozar las 80 horas semanales, Michele Bennet decidió dar en 2024 un giro radical. Originaria de Phoenix (Arizona) y con 44 años, la mujer dejó su trabajo y vendió su coche, su casa y casi todo lo que tenía para mudarse a la costa sur de España en busca de un ritmo de vida más pausado y seguro.

“Fue la mejor decisión de mi vida”, confesó la estadounidense en una conversación con Business Insider. Bennett cuenta que la acumulación de estrés no solo afectaba su ánimo sino también su salud, por lo que Málaga le ofreció precisamente lo que estaba buscando para salir de ese ambiente tan tóxico: espacios históricos por los que pasear, vida de barrio y el mar a un paso, además de edificios tan emblemáticos como la Alcazaba y el Museo Picasso.

Allí percibió una nueva realidad: “Siento que en Estados Unidos la gente vive para trabajar, mientras que en España se trabaja para vivir”. En pleno centro histórico, encontró un piso de dos habitaciones de unos 84 metros cuadrados cuya renta ronda los 1.325 euros. Michele admite sentirse afortunada ya que, pese a que los precios de las viviendas y los alquileres han subido recientemente, no lo han hecho tan drásticamente como en Estados Unidos.

Alcazaba de Málaga Getty Images

El idioma: todo un desafío

Para regularizar su estancia, Bennett ha optado por un visado de estudiante y se ha matriculado en cursos para mejorar su español. Su objetivo de cara al próximo verano es conseguir hablar castellano con suficiente soltura como para poder inscribirse en la facultad de derecho de Málaga. Eso sí, hacer amigos locales le resulta cuanto menos complicado porque su español no es fluido de momento.

Michele relata que ha hecho contactos gracias a la escuela de idiomas, grupos en redes y quedadas, pero reconoce que ligar sigue siendo difícil. A pesar de ello, la mujer asegura que está muy contenta de haberse mudado a la ciudad andaluza. “Mi vida ahora, comparada con antes, es como la noche y el día”, asegura mientras cuenta que en Estados Unidos le llegó a salir un eccema en las manos debido al estrés.

Hoy, Michele combina el estudio con trabajos freelance, ya que se niega a volver a trabajar en una empresa estadounidense a jornada completa. Disfruta de paseos por la ciudad, de la cercanía del mar y de costumbres locales que han contribuido a reducir su ritmo vital. “Siempre he sido una chica de ciudad y caminaba rápido, pero aquí tengo que recordarme a mí misma que debo ir más despacio. No hay prisa”, concluye.