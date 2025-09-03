Una extrabajadora de hotel pide a todos los huéspedes cambiar el papel higiénico al llegar a la habitación

Al abrir la puerta de una habitación de hotel todo suele presentarse de forma impecable: las sábanas perfectamente estiradas, un juego de toallas colocado a los pies de la cama, dispensadores de productos higiénicos llenos y, en ocasiones, hasta un pequeño obsequio de bienvenida sobre la mesita. Toda una serie de pequeños detalles perfectamente cuidados para hacer de cada estancia una experiencia inolvidable.

Entre esos signos de orden hay un gesto discreto pero familiar para muchos viajeros: el extremo del rollo de papel higiénico cuidadosamente doblado en punta triangular, una pequeña señal estética que completa la impresión de que todo ha sido preparado para recibirnos. Ese gesto, que muchos asumen como una muestra de limpieza y protocolo, puede llegar a esconder un motivo menos reconfortante.

Según ha explicado Janessa Richard, una antigua trabajadora del sector hotelero en TikTok, muchos hoteles “no cambian los rollos de papel higiénico entre huéspedes”. La creadora de contenido puntualiza que habla desde su experiencia personal y que no todos los establecimientos actúan igual, pero su testimonio ha servido para que viajeros revisen pequeñas rutinas de higiene y volver a poner sobre el foco de atención los estándares de limpieza.

¿Por qué hacen esto?

El gesto del pliegue triangular, tan reconocible para quienes viajan con frecuencia, suele interpretarse como un sello de limpieza. Sin embargo, según Richard, esa señal no necesariamente implica que el suministro sea nuevo. "Si queda papel higiénico en el rollo, lo dejarán ahí y doblarán el extremo para que quede bonito", asegura la exempleada que trabajó durante años en hoteles.

El no sustituir el rollo parcialmente usado puede deberse a una decisión práctica: reduce costes operativos y facilita la gestión de suministros en habitaciones con alta rotación. Además, ese ahorro se explica en ocasiones como una medida de sostenibilidad para evitar desperdicios, por lo que el personal prefiere dejar el resto del rollo y limitar la reposición solo cuando sea imprescindible.

Desde el punto de vista sanitario, superficies como dispensadores y papeles expuestos pueden albergar gérmenes, por lo que sustituir el rollo o evitar manipular piezas en contacto con otros huéspedes reduce riesgos microscópicos. Aunque el peligro suele ser bajo, la precaución no está de más. Por ello, la recomendación que circula entre usuarios y profesionales es sencilla: si tiene dudas, pide un rollo nuevo en recepción o lleva uno propio.