Una familia abandona su vida en tierra firme por 133 días en un camarote con balcón: "Ni la escuela ni el trabajo deben ser un obstáculo"

Hay personas que lo dejarían todo de lado con tal de vivir junto al mar. La familia Sagert cumple ese perfil a la perfección. De hecho, se han gastado aproximadamente 100.000 euros para realizar un crucero por el mundo.

Madre, padre y dos niñas han abandonado tierra firme por 133 días para embarcarse en el crucero AIDAdiva, con salida y destino en Hamburgo (Alemania). A bordo de un camarote con balcón alcanzarán América, Asia y África antes de regresar a Europa.

En una entrevista en el medio de comunicación alemán Hamburger Abendblatt, la madre de la familia, Marina Sagert, ha afirmado que con este viaje "queremos demostrar que la libertad es posible incluso con hijos, y que ni la escuela ni el trabajo tienen por qué ser un obstáculo".

Respecto a por qué se han decantado por subirse a un crucero con 133 días de duración y no han optado por otro tipo de viaje, Marina Sagert ha subrayado que "teníamos claro que queríamos conocer mundo y mostrarles muchas cosas a nuestras hijas".

Al ser preguntada acerca de si sus hijas no aprenderían más en el colegio, la madre se ha mostrado tajante: "Estamos convencidos de que los niños aprenden mil veces más en un viaje como este que si estuvieran sentados en una escuela en un solo lugar". En concreto, el crucero AIDAdiva llevará a la familia Sagert a 55 puertos ubicados en 27 países que están repartidos en cuatro continentes.

En ese sentido, la familia, en su cuenta conjunta en la red social Instagram, les ha contado a sus seguidores gran parte de los lugares que descubrirán a bordo del crucero durante los 133 días.

"Desde Inglaterra, cruzaremos el Atlántico hacia Norteamérica, luego por el Caribe hasta Centroamérica y Sudamérica. Celebraremos la Nochevieja en Hawái antes de dirigirnos a Asia: Japón, Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur… ¡lo tenemos todo! Después, navegaremos por el Océano Índico, exploraremos Sri Lanka, las Maldivas, las Seychelles y luego viajaremos a África: Sudáfrica, Namibia, Cabo Verde. Finalmente, regresaremos a Europa vía Madeira y Portugal", ha detallado la familia Sagert.