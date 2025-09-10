Una figura de una rana de 3.500 años de antigüedad oculta un mensaje para el presente

En Vichama, un asentamiento agrícola y pesquero ubicado en Perú que data de aproximadamente el año 1800 a. C., un equipo de arqueólogos ha hallado 28 estructuras arquitectónicas de gran tamaño.

Tal y como recoge la edición danesa del medio de comunicación especializado en historia Historienet, entre los elementos encontrados hay viviendas privadas, edificios públicos y lugares destinados a la celebración de ceremonias.

Sin embargo, ninguno de esos inmuebles ha llamado la tanto la atención a los arqueólogos como un objeto, concretamente una figura de una rana con más de 3.500 años de antigüedad.

La razón es que las ranas eran muy importantes para la civilización Caral, la que habitaba el mencionado asentamiento peruano. La civilización Caral, que se desarrolló aproximadamente entre 3500 y 1800 a. C., fue la primera civilización de América.

La mencionada civilización otorgaba gran valor a las ranas debido a que están relacionadas con el agua y la lluvia, es decir, dos elementos fundamentales para la vida agrícola y, en consecuencia, para supervivencia de la sociedad.

En ese sentido, los arqueólogos destacan que el significado simbólico de esa figura, en la que se representa a dos ranas unidas por sus patas traseras, concuerda con hallazgos anteriores realizados en Vichama.

Al respecto, los investigadores señalan que las obras de arte de esta civilización suelen tener relación con los recursos naturales, lo que muestra su conciencia de que eran bienes escasos.

En declaraciones a Popular Science, Ruth Shady Solís, directora de la Zona Arqueológica de Caral, ha asegurado que el descubrimiento de esta figura guarda un mensaje a tener en cuenta en el presente.

"El hallazgo nos recuerda que las culturas del pasado se enfrentaron a retos medioambientales similares a los nuestros. Su resiliencia y su capacidad para integrar estas preocupaciones en la expresión cultural las convierten en un espejo del mundo actual", ha subrayado la experta.