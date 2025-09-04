Una incidencia provoca demoras y detenciones generalizadas en los trenes de alta velocidad con origen y/o destino Madrid 

Una incidencia en el sistema informático de ADIF ha provocado demoras y detenciones generalizadas en los trenes de alta velocidad con origen y/o destino Madrid, tal y como ha informado el administrador de la infraestructura ferroviaria en las redes sociales. Afortunadamente, los equipos informáticos de respaldo han "funcionado correctamente" y ya comienza a recuperarse "gradualmente" la circulación.

"Se están produciendo demoras y detenciones generalizadas en trenes de Alta Velocidad debido a una incidencia en el sistema informático de ADIF. Lamentamos las molestias ocasionadas", ha declarado la compañía a través de un comunicado compartido en 'X' (antes conocido como Twitter).

La incidencia ha ocurrido casi en el mismo momento en el que el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien se encuentra ahora mismo en el Congreso, cifre el retraso medio de los trenes de Renfe en hasta 6,2 minutos hasta septiembre. De hecho, según datos ofrecidos por el mismo socialista, las incidencias este año se han incrementado un 622% en comparación con 2024.

A pesar de ello, Puente ha querido destacar el servicio ferroviario, afirmando que "se trata de la segunda mejor ratio de puntualidad tras la compañía suiza", en referencia a los 48.444 trenes de Renfe que llegaron a su hora hasta septiembre (el 68.2% del total). También ha explicado que el conjunto de los factores ajenos a la compañía, como pueden ser la lluvia, los robos o los incendios) fue el culpable del 23% de las incidencias.

"Aún así, no estamos satisfechos con estas cifras", ha querido puntualizar el ministro, quien ha achacado parte de los problemas al mal estado de los trenes, lo que considera como "el punto débil" del sistema ferroviario. "Nadie puede poner en duda la voluntad de este Gobierno para mejorar el material móvil", ha agregado el socialista, en referencia a la compra de 475 nuevos trenes.