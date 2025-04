Una jubilada da una lección a uno de los fraudes más populares en España con el método definitivo

Las estafas por correo electrónico y mensajes de texto están en auge en todo el mundo, incluyendo España, y afectan a un número cada vez mayor de ciudadanos, especialmente personas mayores. Los delincuentes cibernéticos emplean técnicas cada vez más sofisticadas para atraer a las personas a hacer clic en enlaces fraudulentos que pueden comprometer su información personal o bancaria.

Una de las víctimas frecuentes de estos intentos es Winnie Lodberg, una contable jubilada de 69 años que reside en Charlottenlund (Dinamarca). Sin embargo, la mujer ha logrado mantenerse a salvo gracias a una estrategia sencilla pero efectiva.

El caso más reciente ocurrió cuando recibió un correo electrónico que simulaba ser de e-Boks, el sistema digital de comunicación oficial utilizado en Dinamarca, informándole que tenía un nuevo mensaje de la aseguradora Tryg. El mensaje incluía un enlace para consultar el supuesto comunicado, pero Winnie no cayó en la trampa. "No soy cliente de la compañía de seguros Tryg, así que me pareció bastante extraño recibir un mensaje así", cuenta a B.T..

Comprobar la información de forma segura

En lugar de hacer clic, como hacen desafortunadamente muchas personas, accedió directamente a su cuenta de e-Boks a través del portal oficial para verificar si realmente había un mensaje nuevo. No encontró nada, confirmando así que se trataba de un nuevo intento de estafa.

Desde entonces, revisar e-Boks desde la fuente oficial se ha convertido en una rutina diaria para Winnie. "Solo lleva un minuto, pero puede ahorrarte dinero y muchas molestias", afirma, recomendando a todos adoptar el mismo hábito.

Susanne Sondahl Wolff, directora de comunicación de e-Boks, advierte que "hay muchos intentos de fraude, tanto por mensajes de texto como por correos electrónicos, en los que el remitente se hace pasar por e-Boks". "La semana pasada, recibimos una serie de consultas de ciudadanos que han recibido mensajes de texto de alguien que se hace pasar por e-Boks", precisa.

Para evitar esto, las autoridades recomiendan no pinchar los enlaces que aparecen en los mensajes, sino hacer lo que hizo Winnie: entrar en la cuenta oficial y verificar la información que proporciona el mensaje.