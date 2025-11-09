Una madre soltera profesional de las finanzas adopta a su propia hija de 2 años y lanza un mensaje para los padres solteros

Una madre soltera, profesional de las finanzas, quiere adoptar a su propia hija de dos años. Los hechos se han producido en Singapur. La niña nació fuera del matrimonio y nunca ha conocido a su padre biológico, quien optó por mantenerse al margen de su vida. Por todo ello, y tal como apunta el medio The Star, la progenitora toma esta decisión con el objetivo de que su hija no viva bajo la etiqueta de "niña ilegítima".

En ese país, y según ella, "la etiqueta de ilegitimidad tiene un gran peso emocional tanto para el niño como para la madre. Sugiere que la existencia de un niño es de alguna manera menos válida o menos deseable porque los padres no están casados". "La adopción para mí es una forma de reclamar esa legitimidad, una forma de decir que somos una familia real, y que mi hija es una niña profundamente amada y deseada", asegura. Además, también insiste en que quiere cortar "todos los lazos legales" con el padre biológico.

De acuerdo a la información difundida, al igual que su hija, un promedio de 745 niños al año nacieron fuera del matrimonio de madres singapurenses entre 2020 y 2024. De este grupo de niños, solo 12 fueron adoptados posteriormente por sus padres biológicos dentro del mismo período de cinco años. La ley de ese país, de 1934, sentencia que un niño cuyos padres no están casados se consideran ilegítimos. No obstante, esto no afecta a los beneficios sociales que brindan apoyo a los niños desde el Gobierno de Singapur.

En declaraciones recogidas por el medio, una abogada civil de ese país asegura que una de las razones más comunes por la que los padres deciden adoptar a sus propios hijos es "para cortar la relación legal entre padres e hijos". "Por ejemplo, si el padre biológico no está cumpliendo con sus responsabilidades para mantener al niño, el otro padre puede desear dejar claro que él o ella es el único padre legal y el otro no puede exigir ningún derecho de visita en el futuro", asegura otro de los abogados consultados por el medio de comunicación.

Por su parte, Gloria James-Civetta, abogada de un popular bufete de ese país, asegura que algunos padres adoptan a su "hijo ilegítimo", ya que la adopción le da al niño el derecho a heredar de su patrimonio. En Singapur, "sin un testamento, un hijo ilegítimo no tiene derecho automático a heredar del patrimonio de su padre y solo puede heredar de su madre si no tiene hijos legítimos", asegura en conversación con la publicación.

La madre soltera mencionada en un principio comenzó el proceso en enero y aún sigue esperando una resolución. Ella cuenta que su novio le había pedido que interrumpiera el embarazo, pero ella se negó. Poco después de que naciera la criatura, terminó su relación. "Ni siquiera quería verla", confiesa.

Para el informe de evaluación de "idoneidad para la adopción", pasó por entrevistas con un profesional de servicios sociales en áreas como sus antecedentes familiares, historial laboral y estilo de crianza. Ella espera gastar alrededor de 6,000 dólares (casi 4.000 euros) en el proceso, que incluye los honorarios legales y la tarifa de evaluación de adopción.