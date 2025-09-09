Una mamá da a luz en un McDonald's y su bebé recibe un apodo muy McTierno

El lunes 11 de agosto de 2025 es un día que va a quedar grabado para siempre en las memorias de la estadounidense Alyce Rotunda y de su marido Kevin Rotunda. La mujer dio a luz a su cuarto bebé.

Sin embargo, la fecha no es especial únicamente por traer una nueva persona al mundo, sino por la forma en la que se produjo el parto, que fue totalmente incomparable a los tres anteriores. El cuarto hijo de Alyce y Kevin nació en un McDonald's.

El día anterior, la pareja acudió al hospital porque Alyce había comenzado a tener contracciones. Sin embargo, esas contracciones se detuvieron al llegar al centro hospitalario y la pareja volvió a casa tras recibir el alta.

"Mientras estábamos allí sentados esperando a ver si las cosas empezaban a progresar, las contracciones se detuvieron. Así que pasamos unas horas allí (en el hospital) la noche anterior, solo para que nos dieran el alta y pudiéramos irnos a casa", ha explicado la mujer, en declaraciones a Good Morning America.

Las contracciones volvieron en la madrugada del 10 al 11 de agosto, y la pareja decidió volver a poner rumbo al hospital, a una hora de distancia de la casa en la que residen. Pero los hechos se precipitaron.

Durante el trayecto, Alyce fue consciente de que no iba a llegar a tiempo al hospital. La pareja paró en un McDonald's y Kevin llamó a los servicios de emergencia. "(Kevin) entró corriendo en un McDonald's. El empleado estaba al teléfono intentando guiarnos. Después de aparcar, mi marido me ayudó a salir de la furgoneta", ha contado la mujer.

Al bajarse de la furgoneta, Alyce se dio cuenta de que el nacimiento del bebé era inminente. "Después de levantarme, sentí que las cosas estaban sucediendo. Entonces bajé la mano y sentí su cabeza, como si ya estuviera saliendo en ese momento. Le grité a mi marido: 'Tienes que cogerla ahora mismo'", ha narrado la mujer.

Y así es como la nueva hija de esta pareja, Matilda, llegó al mundo. Afortunadamente, todo salió bien. "Me siento increíblemente afortunada y agradecida de que empezara a llorar nada más nacer. Fue un gran alivio para nosotros", ha subrayado Alyce.

La madre ha destacado que algunos familiares han decidido apodar a su hija, en referencia a su parto en el McDonald's, como 'McTilly'. En ese sentido, Alyce ha expresado que "tenemos toda la intención de llamarla Tilly en lugar de Matilda. Y entonces, ahora que todo esto ha sucedido, simplemente le han puesto un 'Mc' al nombre".