Nace un bebé enorme que supera en varios kilos la media de peso de los recién nacidos en España: "Me sentí como si hubiera dado a luz a dos hijos"

En España, el peso medio al nacer es de alrededor de 3,340 kilogramos (kg) para las niñas y 3,470 kg para los niños. Por eso ha llamado tanto la atención el nacimiento que tuvo lugar hace dos semanas en la ciudad checa de Jihlava, donde Nikol Dočkálková, de 25 años, dio a luz a un niño que midió 60 centímetros pesó 5,52 kilogramos, convirtiéndose en el bebé más pesado registrado en el país desde 1994.

"Fue un reto. Ojalá hubiera nacido un mes antes de la fecha prevista. Me sentí como si hubiera dado a luz a dos hijos", declaró la madre en una entrevista con la cadena TV Nova. La joven aseguró que desde el principio sospechaba que su segundo hijo sería más grande de lo habitual. Su primera hija nació con un peso ya considerable, de 3,8 kg.

Nikol detalló que los médicos estimaron al principio que el bebé pesaría unos 4,5 kg, casi un kilo menos de su peso real. Ante el crecimiento del feto, el equipo médico le propuso una cesárea, que finalmente se realizó sin complicaciones.

"Sabíamos que el bebé sería muy grande, así que planeamos una cesárea para la madre después de su consentimiento", confirmó Petra Herboltová, jefa del departamento de obstetricia del Hospital de Jihlava. El desenlace ha sido feliz, ya que tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de salud.

El récord nacional de Chequia lo ostenta un bebé nacido en 1994, que pesó 6,5 kg. Aunque el nuevo miembro de la familia Dočkálková no ha superado esa cifra, su caso sigue siendo extremadamente inusual.