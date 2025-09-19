Una mujer se la juega comprando un contenedor de 3.200 euros cerrado y la jugada acaba en una recompensa valiosísima 

En una subasta de contenedores en Estados Unidos, una mujer se hizo con un DeLorean DMC-12, el icónico coche de los años 80 popularizado por la película Regreso al Futuro, por una cifra de tan solo 3.200 dólares (aproximadamente 3.076 euros).

Los contenedores subastados en este tipo de ventas suelen ser misteriosos, ya que los compradores no conocen su contenido. En este caso, un contenedor cubierto de polvo llamó la atención de los postores debido a las formas poco claras que se atisbaban debajo de las mantas. Muchos asumieron que dentro se encontraba un coche estadounidense de época, pero nadie imaginaba que se trataba de un DeLorean DMC-12.

A pesar de haber permanecido en el contenedor durante 20 años, el vehículo se encontraba en un estado sorprendentemente bueno, sin signos de óxido ni deterioro. Solo fue necesario cambiar la batería para que el coche volviera a arrancar. Las famosas puertas de ala de gaviota del DeLorean, que lo han convertido en un símbolo de los años 80, seguían intactas.

La mujer decidió vender el coche por 32.000 dólares (unos 30.700 euros), obteniendo una ganancia diez veces mayor a su inversión inicial. Este tipo de vehículos, tanto por su estética futurista como por su fama cinematográfica, son muy buscados por los coleccionistas y su valor ha aumentado considerablemente con los años.