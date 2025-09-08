Una pareja intenta comprar una casa por un euro en Italia pero desisten rápidamente por lo que encuentran en el contrato

Los proyectos para repoblar pequeños pueblos de Italia a través de la venta de casas por el precio simbólico de un euro están llamando la atención de muchos ciudadanos de todo el mundo.

No obstante, adquirir una vivienda en el país transalpino no es tan fácil como parece. Aunque el precio inicial de compra es de un euro, en la inmensa mayoría de ocasiones es necesario destinar varios miles de euros a rehabilitar el inmueble.

En concreto, en los contratos de compra de este tipo de casas se incluyen una serie de cláusulas a través de la que los nuevos propietarios de las viviendas se comprometen precisamente a renovar las viviendas, a residir en ellas durante un periodo mínimo determinado o a crear algún tipo de negocio en el municipio en el que se encuentre ubicado el inmueble.

En ese sentido, una pareja estadounidense de 30 y 32 años ha viajado hasta Italia con la intención de hacerse con una de esas casas por un euro. Sin embargo, en el último momento han decidido echarse atrás.

En declaraciones a Business Insider, uno de los miembros de la pareja ha contado que "a medida que investigamos más a fondo, descubrimos que cada municipio tenía sus propias disposiciones para la adquisición de una de estas casas".

En concreto, ha precisado que esas cláusulas "podían incluir la obligación de iniciar un negocio, completar las renovaciones en un plazo de dos a seis años o vivir en la casa al menos seis meses al año".

No obstante, más allá de esos compromisos, lo que hizo a esta pareja desistir de la compra fue un gran obstáculo que encontraron para entender el contrato: el idioma. "Esas disposiciones legales complican el proceso de compra y suelen estar disponibles solo en italiano, y nosotros no hablamos italiano", ha lamentado la pareja.