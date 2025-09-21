Una rotonda de Canarias tiene un muñeco de nieve que se ha convertido en un icono inconfundible de la ciudad

En España las rotondas no solo abundan por número, sino que también destacan por la sorprendente variedad de sus diseños. Muchas cumplen su función con piezas sobrias, pero otras han ganado fama por su originalidad: desde fuentes iluminadas y dragones multicolores hasta Meninas reinterpretadas de forma polémica. Más allá de ordenar el tráfico, estas intervenciones se han convertidos en hitos urbanos y puntos de referencia.

En este sentido, Tenerife esconde una glorieta cuanto menos peculiar para el territorio en el que está ubicada. Se trata de un muñeco de nieve que preside la rotonda de la avenida de Los Majuelos, en el límite entre Santa Cruz y La Laguna. Esta singular escultura lleva años despertando reacciones enfrentadas: para muchos es el monumento más criticado de España, pero para otros es todo un punto de referencia irremplazable del paisaje urbano.

El conocido popularmente como “Muñeco de Nieve”, una figura blanca y de formas redondeadas que, irónicamente, no tiene nada que ver con la nieve, ha encabezado en varias ocasiones encuestas ciudadanas que lo han señalado como uno de los peores monumentos instalados entre las decenas de miles de rotondas del país. Estas votaciones han convertido a la obra en un símbolo fácil de la burla en redes y medios.

Un nuevo fin

Más allá de las bromas, el monumento ya forma parte de la rutina de quienes viven y transitan la zona: es habitual que los vecinos lo usen como referencia a la hora de quedar o dar indicaciones, lo que demuestra cómo un elemento controvertido puede convertirse en un punto de encuentro y en un hito de la memoria colectiva. Además, la imagen ha trascendido al ámbito cultural local y ahora se utiliza como icono popular.

Precisamente con ese objetivo de resignificación llega ahora un proyecto municipal: la rotonda que alberga al muñeco será objeto de una rehabilitación enmarcada en la remodelación de la avenida de Los Majuelos. La iniciativa plantea convertir el espacio en un punto que fomente actividades deportivas y de ocio, dotando a la glorieta de usos más participativos y alejándola de la simple función ornamental.

Así lo anunció el concejal del distrito Suroeste y de Infraestructuras, Javier Rivero, en declaraciones recogidas por Diario de Avisos, donde explicó que su coste asciende a 4,5 millones de euros y la duración aproximada de las obras es de dos años, aunque se ejecutarán por tramos. Sea como sea, esta rotonda del cruce entre Santa Cruz y Laguna ya forma parte de la historia cultural de la región.