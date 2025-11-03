Una vaca se huele que su final se acerca, escapa con astucia y desata un revuelo nacional: “Nadie podrá hacerle daño"

La historia de una vaca que escapó de un matadero cerca de Monza, al norte de Italia, ha conmovido al país y despertado un fuerte movimiento de apoyo en redes sociales. El animal, bautizado como Minerva, logró huir el 21 de octubre y desde entonces se ha perdido su rastro en las colinas de Brianza, entre las provincias de Monza y Lecco.

Según informó el diario rumano Libertatea, que cita al medio italiano Blic, la vaca fue vista por última vez en el valle de Nava, en la zona de Cassatenovo, cerca de los parques de Montevecchia y Curone. A pesar de una intensa operación de búsqueda (que incluso ha incluido drones), Minerva sigue desaparecida.

“Nadie podrá hacerle daño”

Ante la repercusión del caso, la Liga Italiana para la Defensa de los Animales y del Medio Ambiente (Leidaa), presidida por la diputada y exministra Michela Vittoria Brambilla, ha anunciado la compra del animal al ganadero propietario.

“Esto significa que nadie podrá hacerle daño”, declaró Brambilla, quien aseguró que, una vez localizada, Minerva será trasladada a su santuario de fauna “Stella del Nord”, en el norte de Italia.

Brambilla explicó que eligieron el nombre de la vaca como homenaje a su astucia:

“La llamamos Minerva en honor a la inteligencia que demostró durante su fuga, saltando cercas y apoyándose en otra vaca para salvarse”.

Para la exministra, Minerva “se convertirá en un símbolo de la lucha contra la ganadería intensiva y pasará el resto de su vida en libertad, en el campo”.

Un símbolo de esperanza

El caso ha adquirido tintes casi míticos en Italia. Ecologistas, asociaciones animalistas y ciudadanos anónimos comparten mensajes en redes calificando su huida como “un himno a la libertad”. “Minerva representa el triunfo de la vida sobre la muerte”, escriben los defensores de los animales.

El santuario de Leidaa, que acogerá a Minerva si es hallada, ya alberga otros cuatro bovinos rescatados de lo que Brambilla calificó como “un antiguo campo de concentración para animales”. La noticia del rescate y de la compra del animal fue incluso retransmitida en directo por la televisión italiana.

Preocupación por su seguridad

Mientras tanto, los ayuntamientos de la zona han pedido a los vecinos que no intenten acercarse al animal si la ven, sino que avisen inmediatamente a la policía o a los servicios locales de protección animal. La ENPA de Monza y Brianza, otra organización protectora, también se ha ofrecido a acogerla.

Las autoridades temen que la vaca pueda ser presa de lobos, que han sido avistados en la zona, aunque los expertos confían en que Minerva logre sobrevivir, inspirándose en el caso de una manada de vacas que escaparon hace años en Liguria y que todavía viven libres en las montañas.