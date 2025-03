Un niño descubre el mito de las llamas y construye el "rayo de la muerte de Arquímedes"

Conocido como el descubridor de la flotabilidad, Arquímedes de Siracusa fue un científico cuyos inventos revolucionaron la historia. Uno de sus descubrimientos más famosos es, quizás, el rayo de la muerte de Arquímedes, el cual supuestamente creó con la intención de defender la flota naval de su ciudad natal.

Aunque se trata de un mito y nunca se llegó a comprobar la existencia de esta arma teórica, ahora un niño de apenas 13 años ha intentado, a través de una miniatura, explicar que sería posible, tal y como recoge Business Insider. El joven, llamado Brenden Sener, creó un modelo en miniatura que demostraría que el mito de que la ciudad costera de Siracusa era defendida de los barcos romanos, gracias a espejos y el sol, podría ser factible.

Según esta leyenda, los espejos eran colocados en las orillas de la ciudad, formando un espejo parabólico que concentraba la energía e incendiaba a los barcos. Para demostrar esto, Sener empleó una lámpara de cien vatios que simulaba el sol y cuya energía se enfocaba mediante espejos en un pun to determinado de la base del modelo en miniatura. Cuando añadió los espejos, la pintura marcada con una letra X se fue calentando hasta alcanzar una temperatura de 53,3 grados en la superficie. "En una escala suficientemente grande y con una fuente de calor más potente, definitivamente sería posible", calcula Sener.

Pruebas a gran escala

A pesar del hallazgo del menor, en las ocasiones que se ha llevado el invento a gran escala, los resultados no han respaldado el mito. Un ejemplo es el del programa MythBusters, donde los investigadores lograron encender el barco en una prueba a gran escala, aunque con dificultad. "La idea es muy sensible, incluso a una ligera capa de nubes; Apuntar los espejos fue todo un reto, y es difícil lograr que un grupo no entrenado funcione eficazmente como una unidad", recoge el informe.

Uno de los inconvenientes de los que se percataron los científicos fue que para alcanzar el objetivo debían de estar moviendo todo el rato los espejos de posición, además, en caso de que se encuentren lejos la dificultad es mayor.