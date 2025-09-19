Unos profesores se saltan la burocracia, pintan ellos mismos el colegio y ahora el ayuntamiento no quiere pagarles 120 euros de las pinturas

Una decisión de lo más polémica e... inútil, a tenor de lo que denuncian numerosos municipios de todo el país. Para comprender con detalle lo que está ocurriendo, hay que trasladarse a Grecia, donde el Gobierno central decidió en una medida sin precedentes, en 2024, eliminar los comités escolares. Esto implica que desde ese momento, el Estado dejaba de gestionar la financiación en los colegios, que de repente, recaía en los ayuntamientos.

El argumento parecía convincente: son los consistorios los que conocen de una manera mucho más cercana y directa los problemas y trabajos que hay que resolver y llevar a cabo en los diferentes colegios de una localidad. Hasta aquí, todo bien y comprensible. Sin embargo, no todo iba a ser tan bonito y fácil.

Y es que, ya han sido varios los colegios de diferentes localidades, como uno de Kalamata, que denuncian una falta de medios y responsabilidades alarmantes por parte de los ayuntamientos. Más si cabe por lo ocurrido en el centro de secundaria de este lugar.

Según explicaron, fueron los profesores los que tuvieron que pintar el centro educativo, que se encontraba en un pésimo estado. Además, el coste de la pintura ascendió a 120 euros, y aquí llega el boom de la cuestión, cuando al acudir al ayuntamiento a recoger el dinero, desde el consistorio les negaron el importe, ya que al parecer, tenían que haber comprado los productos en una tienda específica.

Como es lógico, la incredulidad se apoderó de los profesores y directivos del centro, ya que era de sentido común pensar que el simple hecho de contratar a un equipo de pintores para que solucionara el problema iba a ser muchísimo más caro. Por ello, no comprendían que, pese a haberle ahorrado un elevado montante económico, la administración les negara el dinero.

Y este no es el único caso, ya que se han denunciado otros muchos en estos últimos meses. Y en todos los centros apuntan al mismo problema: el remedio ha sido peor que la enfermedad, y ha provocado más problemas que soluciones en estos más de 14 meses que lleva implementada. Así, culpan a la burocracia y a la falta de personal y recursos de lo que está ocurriendo.