Unos niños hacían demasiado ruido en el patio de la escuela y la Justicia decide dejarlos sin recreo: "Pone en peligro la supervivencia del colegio"

Un juez deja a un colegio francés sin recreo. Tal y como publica el diario La Dépêche, un tribunal de ese país ha decidido privar a un centenar de alumnos a salir a un espacio exterior de 100 metros cuadrados, con el argumento de que hacen "demasiado ruido". La escuela en cuestión, Les Rayons de Soleil, se encuentra en la localidad de Maisons-Laffitte, al norte de París.

De acuerdo a la información difundida, varios residentes de la localidad se han quejado de la contaminación acústica que se produce cuando estos niños salen al patio. "El ruido perturba gravemente la posibilidad de que algunos realicen su actividad desde casa y priva a otros del disfrute pacífico de su jubilación después de toda una vida de trabajo", explica el abogado de la Defensa en unas declaraciones recogidas por el medio. Él mismo asegura que se intentó la mediación para solucionar el conflicto, pero "sin éxito".

Según lo publicado, la decisión judicial se tomó finalmente el pasado 25 de mayo, y desde el 10 de agosto la escuela ya no puede usar su patio como recreo. La directora del centro, afirma, en declaraciones también recogidas por el medio, que "no es práctico" y que "no podemos tener encerrados a más de 25 niños. Por ello, "tenemos que hacer recreos escalonados y alternos". Así, condena la decisión de los tribunales, que "pone en peligro la supervivencia de la escuela".

De este modo, la escuela ha decidido recurrir la decisión del juez. Sin embargo, la prohibición de usar el patio de recreo ha sido "inmediata". Asimismo, los padres de los estudiantes han expresado su intención de cancelar el registro de sus hijos. El ayuntamiento está tratando de encontrar soluciones, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de utilizar otros patios municipales. Estos se ubicarían mucho más lejos del centro educativo.