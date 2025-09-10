Va a reclamar al comité, le despiden y el Supremo da la razón al trabajador

El Tribunal Constitucional ha dado la razón a un trabajador y ha anulado su despido después de que el hombre fuese expulsado por denunciar en el comité el incumplimiento de sus condiciones laborales, pues considera que vulnera su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Así lo ha trasladado el órgano judicial en una nota, donde ha estimado el recurso presentado por el trabajador y ha declarado firme la sentencia del juzgado de lo social número 22 de Las Palmas de Gran Canaria, que le había dado previamente la razón al hombre.

Según defendió el mismo, el despido vulnera su derecho a una tutela judicial efectiva "desde la perspectiva de la garantía de indemnidad, que establece la prohibición de que un empleador adopte medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, entre ellos el de ejercer acciones ante los órganos judiciales en defensa de lo que considera son sus intereses legítimos".

Para el Tribunal Constitucional, este tipo de prácticas, como la de presentar quejas a la representación de los trabajadores, se encuentran blindadas por la Constitución, por lo que no pueden ser vulneradas ni castigarse, motivo por el que el despido del trabajador ha sido finalmente anulado.