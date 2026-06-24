China desarrolla el supercomputador más potente del mundo y supera a Estados Unidos

China acaba de superar a Estados Unidos en el ranking de supercomputadores. La clasificación TOP500, considerada la más importante en este tipo de tecnología, ha situado al LineShine en la cabeza del ranking, por encima de El Capitán, el ordenador de Estados Unidos que era líder hasta este martes.

El proyecto LineShine ha sido presentado y desplegado este mismo año y ha conseguido llevar a China a lo más alto de la clasificación TOP500 casi diez años después. El gigante asiático fue desbancado por Estados Unidos en 2017.

Este supercomputador supera los 2 exaflops de rendimiento (dos trillones de operaciones por segundo), lo que supone un récord histórico. Su rival estadounidense se queda en los 1,8 exaflops; la tecnología china es un 20% más potente que la americana.

El LineShine se encuentra en el Centro Nacional de Supercomputación de Shenzhen y ha sido desarrollado por el Shenzhen Cloud Computing Center. Se aplicará en ámbitos como la ciencia, la salud o la inteligencia artificial.

Así es LineShine, el supercomputador más potente del mundo

Este superordenador cuenta con 20.000 nodos de cálculo y un sistema operativo chino que es similar a Linux (Kylin OS). Una de sus claves es que no depende de tecnologías extranjeras, se ha fabricado totalmente en China sin chips de Nvidia, Intel o AMD. Es el único supercomputador de estas características que no usa GPUs, sino que está basado en CPUs propias.

Que haya sido desarrollado con tecnología nacional, sin necesidad de adquirir componentes en empresas occidentales, es un aspecto esencial para la situación geopolítica de China.

Aunque el LineShine sea el líder del ranking TOP500, esto no significa que sea el mejor supercomputador en todos los aspectos. Es el más potente en cálculo científico tradicional, pero no necesariamente el mejor en inteligencia artificial moderna.

Es probable que China lo utilice en diferentes ámbitos, como en la investigación tecnológica, a la hora de desarrollar medicamentos o en el tratamiento de análisis de datos masivos. De momento, ya han recurrido a él para trabajos relacionados con la ciencia de materiales, el clima y la neurociencia.