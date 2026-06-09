Los expertos en ciberseguridad coinciden: EE.UU tiene entre seis y doce meses antes de que China alcance a sus modelos de IA más avanzados, y ya no habrá marcha atrás

China tiene, como siempre, planes a medio y largo plazo, en tecnologia, sobre todo IA y robótica.

Durante años, Estados Unidos ha liderado con claridad la carrera por la inteligencia artificial. Sin embargo, varios expertos en ciberseguridad creen que esa ventaja podría durar mucho menos de lo esperado.

Según estimaciones citadas por Politico, Washington dispone de entre seis y doce meses antes de que China consiga acceder o desarrollar modelos de inteligencia artificial comparables a los más avanzados del mercado actual, como Claude Mythos, de Anthropic, o GPT-5.5-Cyber, de OpenAI.

La preocupación no gira únicamente en torno a la competencia tecnológica. Lo que inquieta a gobiernos, empresas y especialistas es la capacidad de estos sistemas para descubrir vulnerabilidades informáticas, automatizar ataques cibernéticos y acelerar procesos que hasta ahora requerían semanas, meses o incluso años de trabajo.

"It’s a hurricane warning, not a seawall" ("Es una alerta de huracán, no un dique de contención"), resumió Rob T. Lee, director de inteligencia artificial del instituto SANS, una de las principales organizaciones de investigación en ciberseguridad del mundo.

El problema no es la IA, sino quién la controla

Los nuevos modelos han demostrado una capacidad inédita para detectar fallos de seguridad desconocidos, los llamados "zero-day", en sistemas operativos, navegadores y programas utilizados diariamente por millones de personas.

Según los expertos, estas herramientas pueden convertirse en un aliado extraordinario para reforzar la seguridad informática, pero también en un arma extremadamente poderosa en manos equivocadas.

Andrew Rubin, director ejecutivo de la firma de ciberseguridad Illumio, explica que estas tecnologías están reduciendo a segundos tareas que antes requerían enormes cantidades de tiempo y recursos.

El resultado es que la velocidad del conflicto digital puede aumentar de forma drástica, obligando a gobiernos y empresas a reaccionar mucho más rápido que hasta ahora.

La sombra de China

Uno de los elementos que más preocupa a la industria tecnológica estadounidense es la rapidez con la que China está reduciendo distancias.

Diversos expertos consideran que Pekín no solo está desarrollando sus propios sistemas avanzados, sino que podría estar utilizando técnicas de "destilación", un proceso mediante el cual se emplean las respuestas de modelos más avanzados para entrenar otros nuevos capaces de replicar parte de sus capacidades.

Mientras tanto, empresas chinas como DeepSeek buscan miles de millones de dólares en financiación para acelerar sus investigaciones y competir directamente con los laboratorios estadounidenses.

La inteligencia artificial se ha convertido además en una prioridad estratégica dentro de los planes de desarrollo tecnológico del Gobierno chino, que la considera clave para reforzar su posición económica, científica y militar durante la próxima década.

Una carrera contra el reloj

La preocupación es tan grande que las propias compañías estadounidenses han limitado inicialmente el acceso a algunos de sus sistemas más avanzados.

Anthropic y OpenAI restringieron durante semanas las pruebas de sus modelos más potentes a grupos reducidos de expertos y organizaciones de confianza mientras evaluaban los riesgos de una liberación masiva.

Sin embargo, la presión para desplegar estas herramientas es enorme. Gobiernos, agencias de seguridad y empresas quieren acceder cuanto antes a ellas para fortalecer sus defensas antes de que los ciberdelincuentes o los adversarios estatales puedan hacer lo mismo.

El momento decisivo

La Administración Trump ha comenzado a mover ficha. Esta misma semana firmó una orden ejecutiva que anima a las empresas a someter voluntariamente sus modelos más avanzados a revisiones gubernamentales antes de ponerlos a disposición del público.

También el Congreso estudia nuevas normas para reforzar la seguridad en torno a la inteligencia artificial.

Pero incluso quienes apoyan estas medidas admiten que el margen de maniobra es cada vez menor.

La cuestión ya no parece ser si China alcanzará a Estados Unidos en la carrera por la inteligencia artificial avanzada, sino cuándo ocurrirá. Y muchos expertos creen que ese momento está mucho más cerca de lo que parecía hace apenas unos meses.

Como resume Rob T. Lee, el tiempo todavía existe, pero se está agotando: "Puedes proteger lo importante y prepararte para la tormenta. Pero la tormenta llegará".