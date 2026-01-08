Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
ENCUESTA: ¿vas a usar ChatGPT Salud o te curas en salud?
Tecnología
Tecnología

ENCUESTA: ¿vas a usar ChatGPT Salud o te curas en salud?

La compañía de Sam Altman ha anunciado su nueva función enfocada en la salud y el bienestar, desarrollada junto a profesionales médicos y que no busca sustituir a los profesionales del sector.

Sergio Coto
Sergio Coto
Así es ChatGPT Salud.
Así es ChatGPT Salud.OPENAI

OpenAI ha arrancado el 2026 de una forma muy distinta a la que terminó 2025. Si en octubre anunció que ChatGPT dejaría de dar consejos médicos a los usuarios, tal es el interés, que ha decidido lanzar ChatGPT Salud, su nueva controvertida función con la que la gente puede consultar sus dudas médicas, incluir registros de actividad e, incluso, su historia clínica y citas.

Todavía se encuentra en una fase beta, pero lo que está claro es que su funcionamiento va a generar una enorme polémica. Las presiones de organismos internacionales por el preocupante crecimiento de las consultas de salud mental les obligó a actuar hace unos meses, pero ahora van un paso más allá.

"La salud ya es uno de los temas más populares en ChatGPT: cada semana, cientos de millones de personas hacen preguntas sobre bienestar y cuidado personal", ha detallado en un comunicado.

OpenAI ha defendido que ChatGPT Salud combina "los sólidos controles de privacidad, seguridad y gestión de datos de ChatGPT con protecciones adicionales diseñadas específicamente para la salud, incluyendo cifrado y aislamiento que mantienen las conversaciones privadas y compartimentadas".

Con esta nueva herramienta, la compañía de Sam Altman ofrece la opción de que conectes "de manera segura tu historia clínica y aplicaciones de bienestar, de modo que las conversaciones se basen en tu propia información de salud, haciendo que las respuestas sean más relevantes y útiles".

"Hoy en día, la información sobre la salud suele estar dispersa en portales, aplicaciones, dispositivos portátiles, archivos PDF y notas médicas, lo que dificulta tener una visión completa. Además, muchas personas deben navegar por un sistema de salud complejo por su cuenta", ha justificado, respecto al lanzamiento de esta nueva función.

Su funcionamiento es el siguiente:

  • ChatGPT Salud, diseñada para apoyar, no sustituir, la asistencia médica. No se usa para el diagnóstico ni para el tratamiento.
  • Busca resolver preguntas cotidianas y a identificar patrones a lo largo del tiempo, no solo en momentos de enfermedad, para que tengas más claridad y confianza en conversaciones médicas importantes.
  • La sección de Salud cuenta con un espacio propio dentro de ChatGPT, donde tus conversaciones, aplicaciones conectadas y archivos se almacenan de forma separada de tus otros chats.

Lo que es evidente y llama la atención es que ChatGPT Salud permite varias funciones que igual no van a ser muy bien vistas ni por la gente ni por las instituciones sanitarias internacionales y de cada país.

Por eso queremos que participes en nuestra encuesta: ¿Vas a usar ChatGPT Salud o te curas en salud?

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 