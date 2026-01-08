ENCUESTA: ¿vas a usar ChatGPT Salud o te curas en salud?

OpenAI ha arrancado el 2026 de una forma muy distinta a la que terminó 2025. Si en octubre anunció que ChatGPT dejaría de dar consejos médicos a los usuarios, tal es el interés, que ha decidido lanzar ChatGPT Salud, su nueva controvertida función con la que la gente puede consultar sus dudas médicas, incluir registros de actividad e, incluso, su historia clínica y citas.

Todavía se encuentra en una fase beta, pero lo que está claro es que su funcionamiento va a generar una enorme polémica. Las presiones de organismos internacionales por el preocupante crecimiento de las consultas de salud mental les obligó a actuar hace unos meses, pero ahora van un paso más allá.

"La salud ya es uno de los temas más populares en ChatGPT: cada semana, cientos de millones de personas hacen preguntas sobre bienestar y cuidado personal", ha detallado en un comunicado.

OpenAI ha defendido que ChatGPT Salud combina "los sólidos controles de privacidad, seguridad y gestión de datos de ChatGPT con protecciones adicionales diseñadas específicamente para la salud, incluyendo cifrado y aislamiento que mantienen las conversaciones privadas y compartimentadas".

Con esta nueva herramienta, la compañía de Sam Altman ofrece la opción de que conectes "de manera segura tu historia clínica y aplicaciones de bienestar, de modo que las conversaciones se basen en tu propia información de salud, haciendo que las respuestas sean más relevantes y útiles".

"Hoy en día, la información sobre la salud suele estar dispersa en portales, aplicaciones, dispositivos portátiles, archivos PDF y notas médicas, lo que dificulta tener una visión completa. Además, muchas personas deben navegar por un sistema de salud complejo por su cuenta", ha justificado, respecto al lanzamiento de esta nueva función.

Su funcionamiento es el siguiente:

ChatGPT Salud, diseñada para apoyar, no sustituir, la asistencia médica. No se usa para el diagnóstico ni para el tratamiento.

Busca resolver preguntas cotidianas y a identificar patrones a lo largo del tiempo, no solo en momentos de enfermedad, para que tengas más claridad y confianza en conversaciones médicas importantes.

La sección de Salud cuenta con un espacio propio dentro de ChatGPT, donde tus conversaciones, aplicaciones conectadas y archivos se almacenan de forma separada de tus otros chats.

Lo que es evidente y llama la atención es que ChatGPT Salud permite varias funciones que igual no van a ser muy bien vistas ni por la gente ni por las instituciones sanitarias internacionales y de cada país.

Por eso queremos que participes en nuestra encuesta: ¿Vas a usar ChatGPT Salud o te curas en salud?