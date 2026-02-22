Razer se supera con el Huntsman Signature Edition: un teclado exclusivo de gama alta que es una auténtica joya
Estéticamente, me parece brillante. Pero es en su funcionamiento y rendimiento donde está a otro nivel. Después de haberlo probado durante varios días, te cuento todo lo bueno, que no es poco, que tiene en su interior.
Una pieza de ingeniería al alcance de la mano. Así es como podría resumir mi experiencia tras haber usado durante varios días el último teclado de Razer, el Huntsman Signature Edition, y es capaz de causar sorpresa tanto por fuera como por dentro.
Me veo en la obligación de resaltar algo de inicio. El unboxing es de otra liga. Viene dentro de un maletín de cuero, dejando caer que se trata de algo premium hasta antes de poder ponerlo a prueba.
En el interior del maletín, el protagonista, sin discusión, es el Huntsman Signature Edition. Aunque a él le acompañan varios componentes, como una alfombrilla de cuero de color negro, un extractor de keycaps para poder intercambiar las teclas con algunas de las opciones que incluyen, como yo he hecho, en mi caso, con la letra 'u'. Así como un cable de carga USB-C para poder conectarlo por cable al ordenador.
Está compuesto por un chasis de aluminio 6063 anodizado, que está mecanizado en control numérico por computadora (CNC), y que es el encargado de ofrecer un diseño elegante sin perder ni un ápice de la personalidad de la casa.
Un teclado 'gaming' que lleva la experiencia a otro nivel
Pero vayamos a lo importante. Porque sí, la experiencia premium no ha hecho nada más que arrancar. Si algo demuestra este modelo de alta gama de Razer, es el motivo por el que es la marca gaming líder por excelencia.
Su teclado flagship ofrece un sinfín de funciones que se pueden pulir en todas sus formas con la aplicación Razer Synapse. Lo he puesto a prueba para el día a día, mientras escribo este mismo artículo, y me parece un producto para los más pros, que buscan un rendimiento extraordinario, potenciando todas sus cualidades de una forma muy personalizada.
Y digo lo de personalizada porque es capaz de ajustarse, milimétricamente, a la demanda de los usuarios. Se puede amoldar el punto de accionamiento de las teclas sin necesidad de un software externo.
Sus switches analógicos Razer Optical de segunda generación ofrecen mucha más versatilidad. Y lo que es tremendo es su capacidad de reacción. En parte, gracias a Razer Snap Tap, mostrando una capacidad de control perfecta. Ofrece una latencia instantánea, gracias a sus 8.000 Hz de tasa de respuesta.
Para mejorar el control y la flexibilidad, incluye teclas macro y perfiles que pueden ser configurables y adaptativos. Así como un dial multifunción para ajustes rápidos, ofreciendo una productividad puntera. Además de poder ajustar el volumen del sistema, podemos silenciarlo, usar el botón multimedia multifunción para reproducir o pausar música o vídeo, así como otro botón macro que sirve de acceso rápido a las funciones que queramos, como la apertura de la barra de juegos.
Me parece una opción perfecta para un usuario premium que le eche bastantes horas como gamer. Del lado productivo, el que ha sido mi caso, relacionado con la ofimática, edición o redacción, me parece un teclado muy cómodo, sobre todo para las largas horas de uso. Pero creo que hace falta demandarle mucho más para aprovechar su máximo rendimiento.
El nuevo Huntsman Singature Edition estará disponible a partir del próximo 22 de febrero y parte desde los 499,99 euros. Es una opción indiscutible para aquellos que buscan potenciar su nivel y mejorar su experiencia gaming, pero que, por precio, se queda un poco grande para aquellos que no sepan aprovechar su brutal rendimiento.