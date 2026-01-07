Los robots humanoides ya están aquí: con funciones que vienen a quitarte trabajo, que no el trabajo

Ni en Yo, robot se imaginarían un 2026 que arrancara con tanta novedad robótica ligada a la inteligencia artificial. Pero el 'guantazo' de realidad que nos hemos llevado refleja que todavía sigue habiendo bastante camino por recorrer. Por el momento, no, las máquinas no van a sustituir a las personas.

La excusa de ese 'por el momento', que puede englobar cualquier avance que nos deje sin palabras durante los próximos meses, la utilizo porque lo que se ha desvelado en el CES 2026 que se celebra esta semana en Las Vegas (EEUU) es que hay muchos pasos adelante, pero las funciones de las que se encargan no son las que muchos se esperaban.

Y diría que casi mejor. Porque en realidad, si estos robots humanoides ya empiezan a comportarse de forma muy inteligente, podría haber un auténtico caos en el mundo, con una preocupación en aumento.

Para casa, para nuestra mascota... para todos

Lo que está claro es que estos avances se han visto reflejados en la idea de quitarnos trabajo, pero no el trabajo. Al menos, de momento. Esa es la principal lectura de nuevos proyectos como el LG CLOiD Home Robot o como el LilMilo, presentados esta semana.

En el caso del dispositivo de LG, se trata de un robot doméstico con IA que no está diseñado para ir a tu puesto de trabajo y ponerse manos a la obra, no te preocupes. Su principal función es la de realizar y coordinar tareas domésticas.

Gracias a los electrodomésticos de la marca LG, el robo es capaz de cumplir una automatización del hogar gracias a la IA. Este desarrollo sirve para poder ponerlo en práctica en entornos domésticos. Por ejemplo, a la hora de coger leche de la nevera y poner un croissant en el horno para tener listo el desayuno. También es capaz de poner la lavadora-secadora, una vez está la ropa seca, es capaz de sacarla y doblarla de forma eficiente.

Gracias al núcleo de LG CLOiD, cuenta con una tecnología de IA física de la empresa que mezcla dos apartados:

El modelo de lenguaje visual, capaz de transformar imágenes y vídeos en una estructura basada en el lenguaje.

Visión, lenguaje y acción, con la que traducir las entradas verbales y visuales en acciones físicas.

Steve Baek, presidente de LG Home Appliance Solution Company, ha destacado que este robot está "diseñado para interactuar y comprender de forma natural a las personas a las que sirve, ofreciendo un nivel optimizado de ayuda doméstica".

En el caso del LilMilo, se trata del primer robot compañero para mascotas que ha lanzado Ecovacs. En su presentación en CES 2026, ha dado a conocer una actualización de la tecnología Ozmo Roller de fregado instantáneo con autolavado con un rodillo optimizado, que está en los dispositivos DEEBOT T90 PRO OMNI y en la familia DEEBOT X12.

También ha presentado su nuevo robot limpiapiscinas Ultramarine, junto con otra serie de productos para limpieza, como el cuidado del césped o la limpieza de ventanas. Ecovacs ha anunciado los robots GOAT A y GOAT O, que integran el primer recortador TruEdge, y el nuevo limpiador de ventanas WINBOT W3 OMNI.

Pero lo que resulta llamativo es LilMilo, un robot que busca hacer compañía a nuestras mascotas cuando están solas. Su percepción multisensorial puede imitar a una mascota y ofrecer una mejor compañía, cercana y cálida, con una interacción inteligente ideal para ello.

Un compañero para "la vida con IA"

El evento The First Look de Samsung, celebrado en la feria CES 2026, ha dejado un lema que es toda una declaración de intenciones en la apuesta de la compañía surcoreana sobre la IA.

"Gracias al ecosistema global conectado y a la aplicación de la inteligencia artificial en las categorías de producto, Samsung está liderando el camino para ofrecer experiencias cotidianas más significativas con la inteligencia artificial", ha señalado TM Roh, director ejecutivo y responsable de la división Device experience.

En la presentación, han dado a conocer el Micro RGB de 130 pulgadas, que destaca por su salto en tamaño y calidad de imagen. Pero también el Vision AI Companion (VAC), es decir, un asistente que usa la IA para comportarse como un "compañero de entretenimiento".