He usado el BOOX Palma 2 Pro durante varias semanas: te confirmo por qué es algo más que un libro electrónico
Su tamaño nos resulta familiar. Sigue siendo un poco más grande que un 'smartphone', pero te ofrece una experiencia que te permite dejar el móvil durante un buen rato. Algo que se agradece en 2026.
Los teléfonos móviles se han convertido en un arma de doble filo. El lado positivo, todo lo que ya sabemos. Mejor comunicación con otras personas, aunque estén en otra parte del mundo, hacer fotografías, el uso de redes sociales, entretenimiento y demás.
El lado negativo es que algunas de las plataformas que usamos a diario, sin darnos cuenta, se convierten en adictivas y estar todo el día pegado a la pantalla del móvil es un problema para la salud visual.
Después de haber probado el BOOX Palma 2 Pro, me he dado cuenta de que algo puede estar cambiando. Se trata de un libro electrónico, con un formato muy parecido al de un smartphone.
Este e-reader es muy cómodo, precisamente, porque se adapta muy bien a la mano. Acostumbrado a otros más anchos, este se asemeja tanto a un móvil, que no hace falta amoldarse a él.
Su tamaño de bolsillo se ha actualizado con un dispositivo que es compatible con datos móviles 5G. Como sistema operativo, cuenta con Android 15 y es su pantalla la que piensa en nosotros.
Una experiencia muy equilibrada
El Palma 2 Pro sigue apostando por este tamaño compacto de 6,13 pulgadas y 175 gramos de peso. De hecho, su pantalla eInk Kaleido 3 a color y la tecnología BOOX Super Refresh nos permiten no sufrir tanto en el día a día y tener una experiencia muy fluida.
Si algo cuida el nuevo dispositivo de BOOX es el minimalismo. Cada trazo está cuidado con detalle, pero ello no implica pérdida de funciones. Con él, podemos descargar libros o escuchar música.
Su pantalla me ha maravillado. Tiene retroiluminación ajustable de doble tono, en hasta 4 modos distintos. Es muy cómoda a la vista y gracias a su lápiz óptico BOOX InkSense Plus, se pueden tomar notas de una forma muy creativa. Como si de un papel se tratara. Puedes estar leyendo durante varias horas y la vista no sufre ni un poco.
Y una de las partes más positivas que tiene es su sincronización gracias a la conectividad Wi-Fi. Es capaz de sincronizar bibliotecas de otras aplicaciones para poder leer ese libro que teníamos a la mitad.
Por dentro, también hay mejoras. Cuenta con una memoria RAM aumentada de 8 GB y 128 GB de almacenamiento interno, ampliables. También ha dado un salto en esa experiencia fluida al usar alguna web o aplicación que queramos instalar gracias a Android 15. Con Google Play Store, podemos elegir cualquiera de ellas e incluirlas en el dispositivo, al igual que en un smartphone.
Además, también tiene un lector de huellas e incluso es capaz de hacer fotografías, gracias a su cámara trasera de 16 megapíxeles. Algo que, pese a ser un libro electrónico, nunca está de más.
También incorpora una batería de 3.900 mAh, que es capaz de aguantar, salvo que lo utilices imitando al funcionamiento de un móvil, de alrededor de 5 a 7 días, dependiendo del uso.
El punto más pesado igual es el del precio, ya que no es barato como tal. Parte desde los 399,99 euros en el momento en el que escribo esta reseña. Por lo que es algo a considerar, teniendo en cuenta otras opciones parecidas a un precio más bajo.
Pese a ello, para mí el BOOX Palma 2 Pro ha sido una grata sorpresa. Una evolución en positivo, que sigue mirando por nuestra salud visual, pero que lo hace en un formato que nos resulta familiar para llevarlo en el bolsillo en nuestro día a día.