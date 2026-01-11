Un profesor compra 32 Gameboys para sus alumnos, las usa con fines educativos y se convierte en el héroe de la clase

Para la mayoría de estudiantes, sacar una consola de videojuegos en clase suele significar una advertencia o que el profesor la confisque hasta el final de la jornada. Durante años, los videojuegos han sido vistos como una distracción incompatible con el aprendizaje.

Sin embargo, un profesor de inglés en Estados Unidos decidió darle la vuelta a esa lógica y convertir las consolas en una herramienta educativa. Su idea fue tan simple como llamativa: comprar 32 Game Boys para que cada uno de sus alumnos tuviera una consola portátil en clase.

En lugar de prohibir los videojuegos, los integró de forma activa en su método de enseñanza, lo que le ha valido el reconocimiento y los elogios de una amplia comunidad en internet.

Cómo se usan en clase

Según explicó el propio profesor en Reddit hace aproximadamente dos años, las consolas se utilizan en cursos de bachillerato, lo que en EE.UU es de 11.º a 12.º grado. El funcionamiento es: primero, toda la clase se pone de acuerdo en un juego. Una vez elegido, los alumnos lo juegan y luego lo comentan conjuntamente durante las clases.

A partir de ahí, el videojuego se convierte en el eje del aprendizaje. Durante una semana, los estudiantes realizan ejercicios de escritura creativa relacionados con el juego. En la siguiente, analizan con más profundidad los personajes, los temas y la historia. Es decir, los videojuegos se usan como si fueran una novela o una obra de teatro, pero en formato interactivo.

Además de los Game Boys, la clase también tiene acceso a consolas modernas como Xbox Series S, PlayStation 5 y Nintendo Switch, lo que amplía la variedad de títulos y experiencias que se pueden analizar.

Los juegos que entraron en el aula

Entre los juegos utilizados por el profesor y sus alumnos se encuentran títulos muy variados, tanto clásicos como modernos. En la lista figuran: Hades, The Stanley Parable, Skyrim y Pokémon Rojo y Azul

Estos juegos sirven para entretener y también ofrecen historias complejas, mundos narrativos ricos y personajes con profundidad, ideales para trabajar la comprensión lectora, la escritura y el análisis literario.

El propio profesor subraya que los ensayos que escriben sus alumnos cumplen plenamente los requisitos del inglés de secundaria superior, por lo que no considera que el uso de Game Boys en clase suponga ningún problema académico.