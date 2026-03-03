Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Samsung lleva sus Galaxy XR al MWC 2026: te cuento cómo han sido mis primeras impresiones
Tecnología
Tecnología

Samsung lleva sus Galaxy XR al MWC 2026: te cuento cómo han sido mis primeras impresiones

Las gafas de realidad virtual de la compañía surcoreana, presentadas hace unos meses, son muy cómodas y ofrecen una experiencia inmersiva muy pulida.

Sergio Coto
Sergio Coto
Un usuario prueba las gafas Galaxy XR de Samsung, el 3 de marzo de 2026, en el Mobile World Congress (MWC Barcelona).
Un usuario prueba las gafas Galaxy XR de Samsung, el 3 de marzo de 2026, en el Mobile World Congress (MWC Barcelona).Sergio Coto / El HuffPost

Las gafas de realidad virtual de la compañía surcoreana, presentadas hace unos meses, son muy cómodas y ofrecen una experiencia inmersiva muy pulida.

Samsung ha traído al Mobile World Congress 2026 las nuevas Galaxy XR, sus nuevas gafas de realidad virtual. Las he podido probar y la verdad es que he tenido una muy buena primera impresión.

Además de haber traído el Samsung Galaxy Z TriFold, del que no esperamos su lanzamiento para Europa, ha mostrado su gran novedad, unas gafas que son muy cómodas y me ha sorprendido bastante.

Lo primero que tengo que decir es que no pesan casi nada, son muy ligeras y la verdad es que reaccionan muy bien a todas las peticiones que he ido haciendo.

Su configuración es muy sencilla. Solamente tenemos que he ponerlas en la parte de la frente, con la almohadilla que tiene en el interior que no las hace duras ni molestas.

Como hay cabezas de muchos tamaños, cuenta con un ajuste en la parte trasera que permite que se amolden a cada persona que la utiliza.

Samsung lleva sus Galaxy XR al MWC 2026
Samsung lleva sus Galaxy XR al MWC de Barcelona 2026.Sergio Coto / El HuffPost

En mi caso, he tenido que poner la palma de la mano para arriba y unir el dedo índice y el dedo pulgar para poder activar su menú. Una vez se despliega, esos dos mismos dedos de cada mano nos sirven como punteros laser/ratón para poder seleccionar la aplicación que queremos abrir.

Es el caso de Google Maps. Con su desarrollo junto a Google, han aprovechado las aplicaciones para mejorar la experiencia. En mi prueba, he podido teletransportarme desde el Fira a la Sagrada Familia de Barcelona.

La experiencia es muy inmersiva. En todo momento, vamos paseando por el interior de la Sagrada Familia. Te puedes ir moviendo tranquilamente y de forma muy intuitiva.

Si por ejemplo nos queremos ir desplazando, queremos ampliar, queremos acercarnos, todo se tiene que hacer con estos dos punteros. Todavía no sabemos si va a ser una realidad en España, pero esta primera toma de contacto me ha parecido muy positiva.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Tecnología