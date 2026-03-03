Samsung lleva sus Galaxy XR al MWC 2026: te cuento cómo han sido mis primeras impresiones

Un usuario prueba las gafas Galaxy XR de Samsung, el 3 de marzo de 2026, en el Mobile World Congress (MWC Barcelona).

Las gafas de realidad virtual de la compañía surcoreana, presentadas hace unos meses, son muy cómodas y ofrecen una experiencia inmersiva muy pulida.

Samsung ha traído al Mobile World Congress 2026 las nuevas Galaxy XR, sus nuevas gafas de realidad virtual. Las he podido probar y la verdad es que he tenido una muy buena primera impresión.

Además de haber traído el Samsung Galaxy Z TriFold, del que no esperamos su lanzamiento para Europa, ha mostrado su gran novedad, unas gafas que son muy cómodas y me ha sorprendido bastante.

Lo primero que tengo que decir es que no pesan casi nada, son muy ligeras y la verdad es que reaccionan muy bien a todas las peticiones que he ido haciendo.

Su configuración es muy sencilla. Solamente tenemos que he ponerlas en la parte de la frente, con la almohadilla que tiene en el interior que no las hace duras ni molestas.

Como hay cabezas de muchos tamaños, cuenta con un ajuste en la parte trasera que permite que se amolden a cada persona que la utiliza.

Samsung lleva sus Galaxy XR al MWC de Barcelona 2026. Sergio Coto / El HuffPost

En mi caso, he tenido que poner la palma de la mano para arriba y unir el dedo índice y el dedo pulgar para poder activar su menú. Una vez se despliega, esos dos mismos dedos de cada mano nos sirven como punteros laser/ratón para poder seleccionar la aplicación que queremos abrir.

Es el caso de Google Maps. Con su desarrollo junto a Google, han aprovechado las aplicaciones para mejorar la experiencia. En mi prueba, he podido teletransportarme desde el Fira a la Sagrada Familia de Barcelona.

La experiencia es muy inmersiva. En todo momento, vamos paseando por el interior de la Sagrada Familia. Te puedes ir moviendo tranquilamente y de forma muy intuitiva.

Si por ejemplo nos queremos ir desplazando, queremos ampliar, queremos acercarnos, todo se tiene que hacer con estos dos punteros. Todavía no sabemos si va a ser una realidad en España, pero esta primera toma de contacto me ha parecido muy positiva.