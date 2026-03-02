Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Anker presenta en el MWC 2026 cargadores inteligentes y da un paso al frente en robótica doméstica
Tecnología
Tecnología

Anker presenta en el MWC 2026 cargadores inteligentes y da un paso al frente en robótica doméstica

La compañía china también ha anunciado sus nuevos auriculares soundcore Space 2, además de otros productos que ya dio a conocer en el CES 2026.

Sergio Coto
Sergio Coto
Anker Nano Cargador, en el color naranja cósmico.
Anker Nano Cargador, en el color naranja cósmico.ANKER

El cargador se ha convertido en el principal amigo de las personas. Ya sea para nuestros auriculares, reloj inteligente, ordenador portátil o nuestro teléfono móvil, es pieza indispensable para que la batería se mantenga lo más llena posible durante todo el día.

Para facilitarlo, marcas como Anker llevan tiempo sacando a la venta baterías externas y cargadores que miran por la autonomía de nuestros dispositivos. Y su último lanzamiento, anunciado este domingo, va por esa línea.

La marca china ha presentado en el Mobile World Congress 2026 de Barcelona la nueva generación de dispositivos de Anker, soundcore y eufy, dando pasos adelante en soluciones de carga, hogar y limpieza inteligente y audio de calidad.

Uno de sus lanzamientos ha sido su nuevo cargador 3 en 1 que nos permite cargar de forma simultánea el iPhone, el Apple Watch y los AirPods, sin perder ni un ápice de efectividad.

Se trata del  Anker Primer Cargador,  con carga inalámbrica Qi2 de 25W y tecnología de refrigeración activa. Una opción compacta que logra mantener la temperatura de forma óptima gracias a un ventilador silencioso AirCool de 19 dB, que cuida las baterías de todos los dispositivos

Anker Prime Cargador (3 en 1, MagGo, AirCool, plegable).
  Anker Prime Cargador (3 en 1, MagGo, AirCool, plegable).ANKER

Anker también ha anunciado el lanzamiento de la nueva versión del Anker Nano Cargador, con pantalla inteligente. Se trata de un nuevo dispositivo en color Cosmic Orange, el mismo que el del iPhone 17 Pro y 17 Pro Max.

El cargador es un 47% más pequeño que el original de 30W, pero con un 50% más de potencia, es capaz de identificar el modelo de iPhone en segundos para ofrecer una carga personalizada y segura. Además, también utiliza el Modo Cuidado certificado por TÜV, que reduce la temperatura de la batería del teléfono en unos cinco grados.

Hogar y audio premium

Desde soundcore, la marca de audio premium de la compañía china, también han presentado sus nuevos auriculares soundcore Space 2. Ideados para poder usarlos en el día a día o para viajar.

La firma asegura que cuentan con una cancelación de ruido avanzada de 4 etapas, que está centrada en aprovechar la optimización para bajas frecuencias. Algo pensado para viajes en avión o tren, lugares en los que hay mucho ruido.

Está diseñado para que sean cómodos, con almohadillas de espuma viscoelástica. Además, ofrece hasta 50 horas de reproducción con la cancelación de ruido activada y 70 horas si está desactivada. Respecto a su carga rápida, con sólo 5 minutos, se puede disfrutar de hasta 4 horas de música

Los soundcore Space 2, sobre una maleta de viaje.
  Los soundcore Space 2, sobre una maleta de viaje.ANKER

Pero no todo es tecnología de bolsillo. También han presentado en España productos que dio a conocer hace unos meses. En concreto, el robot aspirador eufy C28 Omni con DuoSpiral, que ofrece una limpieza profunda y sin enredos, perfecto para aquellos que tienen animales.

En parte, gracias a su sistema de doble cepillo principal con cerdas dobles en espiral, su tecnología antienredos y una potencia de succión de 15.000 Pa. Además, recorre la casa sin problemas gracias al sistema iPath 2.0 de navegación inteligente. Su precio parte desde los 499,99 euros hasta el próximo 16 de marzo.

El robot aspirador eufy C28 Omni
  El robot aspirador eufy C28 OmniANKER

También han anunciado el eufy C15 Robot Cortacésped. Aunque su lanzamiento está previsto para este año, ya han avanzado que busca cuidar de forma inteligente el jardín, con una última generación que cubre hasta 500 metros cuadrados y pendientes del 32%.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Tecnología