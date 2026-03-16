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Una influyente revista de Hollywood se fija en lo que ocurrió justo después de que Javier Bardem dijese "No a la guerra" en los Oscar
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Una influyente revista de Hollywood se fija en lo que ocurrió justo después de que Javier Bardem dijese "No a la guerra" en los Oscar 

Ha sido una de las imágenes de la gala. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Javier Bardem, junto a Priyanka Chopra, en la gala de los Oscar.
Javier Bardem, junto a Priyanka Chopra, en la gala de los Oscar.GETTY

Javier Bardem ha sido uno de los grandes protagonistas de la última gala de los Oscar: el actor español lució en su solapa una gran chapa con el lema "No a la Guerra" y antes de la lectura de nominados a mejor película internacional proclamó "No a la guerra y libertad para Palestina".

Medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de ese gesto de Bardem y la revista Variety, una de las más influyentes revistas de Hollywood, pone el foco en lo que pasó justo después de la proclama de Bardem.

"Javier Bardem declara 'No a la guerra y Palestina libre' en los Oscar y recibe una gran ovación", dice el artículo, en el que se insiste en que sus palabras le valieron " una gran ovación del público en la ceremonia de entrega de premios del 15 de marzo".

"Esto es lo mismo que me puse en el año 2003"

"Bardem también lució en la solapa de su esmoquin un pin con el lema 'No a la guerra' y otro en apoyo a Palestina", destaca la revista, que recuerda que "en febrero, Bardem fue una de las más de 100 celebridades que firmaron una carta abierta criticando al Festival de Cine de Berlín por su 'silencio' sobre Gaza".

"Aquí estamos, diciéndole a toda esta gente que hay aquí que esto es lo mismo que me puse en el año 2003 con la guerra ilegal de Irak. Y aquí estamos ahora usándolo los 23 años más tarde por esta guerra ilegal. Las mismas mentiras que en el 2003 eran las armas de destrucción masiva, ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con estas acciones tan violentas y tan criminales de Netanyahu y de Trump", explicó Bardem en declaraciones a Movistar Plus+ durante su paso por la alfombra roja donde también explicó la otra chapa que lucía.

"Tengo muchas ganas es de que la gente no tenga miedo"

"Y por supuesto, Handala el símbolo de la resistencia palestina. Es un niño que fue creado en 1969, un dibujo, que tiene 10 años, que nos da la espalda porque no le miramos, porque no nos hacemos caso, y que sigue teniendo 10 años porque hasta el día que no vuelva a su casa, a su tierra, no crecerá", expuso Bardem que confirmó que sí iba a presentar un Oscar, "pero sobre todo estoy para esto".

"No sé si va a ser una gala reivindicativa, pero de lo que sí tengo muchas ganas es de que la gente no tenga miedo y hable y diga lo que tenga que decir estemos o no estemos de acuerdo porque creo que, y esa es la razón principal por la que estoy aquí, se puede pertenecer a este circo y al mismo tiempo ser ciudadano y decir lo que uno piensa y denunciar lo que uno cree que es importante. Por eso estoy aquí. Para poder demostrar que se pueden o se debería poder hacer las dos cosas", concluyó Bardem.

Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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