La inteligencia ucraniana alerta a la OTAN: Rusia va a abanderar 80 petroleros fantasma en el Báltico para usarlos como plataformas de espionaje y sabotaje en Europa

El petrolero de bandera rusa Marinera, el 14 de enero de 2026, en la costa de Burghead, Escocia, (Reino Unido).

El Kremlin planea desplegar 80 petroleros de su Flota en la Sombra. Tal y como han informado los servicios de inteligencia de Ucrania (SZRU) en un comunicado recogido por el diario Kyiv Post, Putin hace este movimiento con el objetivo de controlar y disuadir a los países de la OTAN.

Tal y como reza el medio, la mayoría de estos petroleros están actualmente registrados en diferentes jurisdicciones, propiedad de empresas en Seychelles, China, Azerbaiyán o Samoa. Otros están registrados en Vietnam, India, Emiratos Árabes Unidos y las Islas Marshall. "Se espera que el Registro Marítimo Ruso, sancionado por la UE, identifique e inspeccione los buques antes de colocarlos bajo bandera rusa".

Misiones de vigilancia y sabotaje

Los mismos responsables de inteligencia consultados por el periódico advierten de que los buques podrían usarse para desplegar agentes rusos o realizar misiones de vigilancia y sabotaje dirigidas a infraestructuras occidentales.

"El mar Báltico es especialmente preocupante, ya que más del 40% de las exportaciones de petróleo marítimo de Rusia transitan por la región". Según el diario ucraniano, la presencia de estos petroleros podría aumentar la capacidad del Kremlin para ejercer presión contra Europa "mientras mantiene los ingresos energéticos que continúan financiando su guerra en Ucrania".

En esta línea, en enero, la SZRU recuerda que el petrolero ruso Bella-1, que transportaba petróleo para Irán y Venezuela, recibió la matrícula rusa después de que se revelara que la bandera guyanesa bajo la que navegaba era falsa.

EEUU atoriza la compra "temporal" de petróleo ruso

Con todo este panorama, el Departamento del Tesoro de Donald Trump anunció este jueves que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, detalló que las exenciones a las sanciones que permitirán la venta y entrega a nivel mundial de todo el petróleo ruso actualmente cargado en buques estará vigente unicamente hasta el 11 de abril.

Rusia ha celebrado este sábado la decisión de la Administración del presidente de Estados Unidos. El Kremlin ha asegurado que hay "muchos" países que quieren importar petróleo ruso dadas la situación geopolítica.

"Efectivamente, el mercado es muy grande y los interesados en adquirir petróleo ruso son muchos", ha asegurado Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en un comunicacado a la agencia de noticias TASS. Asimismo, ha subrayado que "la situación es evidente. La infraestructura energética mundial no puede renunciar a la entrada de grandes volúmenes de petróleo ruso. Este crudo es necesario".