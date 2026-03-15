La conclusión de Rufián tras ver los resultados en Castilla y León es uno de los mensajes más sonados de la noche

Gabriel Rufián, diputado y portavoz de ERC en el Congreso, ha sacado una conclusión que se está compartiendo sin parar tras ver los resultados de las elecciones de Castilla y León, que ha ganado el PP con 33 escaños, seguido del PSOE con 30 y Vox con 14.

Rufián se ha fijado, sin embargo, en un dato muy diferente: "0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia". De hecho, las dos candidaturas a la izquierda del PSOE (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo) y Podemos quedarían fuera de las Cortes.

El mensaje es importante porque Rufián puso sobre la mesa hace unos meses la necesidad de una unión de los partidos a la izquierda del PSOE para intentar arrebatar una posible mayoría a PP y Vox, ya que todas las encuestas publicadas dejan claro que en 2027 formarán Gobierno si nada cambia.

El apoyo a la idea de Rufián

Un sondeo elaborado por GESOP reveló hace unos días que cerca de la mitad de los ciudadanos de España valora positivamente esa propuesta de Rufián y el apoyo es especialmente elevado entre los votantes de Esquerra Republicana de Catalunya, Sumar y el Partido Socialista Obrero Español, donde supera el 75%.

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que habrá que "dialogar" tras las los resultados electorales de este domingo y ha subrayado que Castilla y León estará "libre de sanchismo".

En declaraciones a los medios de información antes de entrar en el hotel desde el que seguirá el fin del escrutinio electoral, el candidato popular ha asegurado que nadie de Vox le ha llamado, pero sí la dirección de su partido.

Además, ha augurado que será una "gran noche", ya que el PP "va a ganar las elecciones". "Ya he dicho con quién vamos a dialogar y con quién no", ha expresado Mañueco, que ha puesto así una línea roja a los socialistas.