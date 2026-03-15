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La conclusión de Rufián tras ver los resultados en Castilla y León es uno de los mensajes más sonados de la noche
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La conclusión de Rufián tras ver los resultados en Castilla y León es uno de los mensajes más sonados de la noche

Los datos que da son demoledores. 

Rodrigo Carretero
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Gabriel Rufián
El diputado y portavoz de ERC, Gabriel Rufián.Getty Images

Gabriel Rufián, diputado y portavoz de ERC en el Congreso, ha sacado una conclusión que se está compartiendo sin parar tras ver los resultados de las elecciones de Castilla y León, que ha ganado el PP con 33 escaños, seguido del PSOE con 30 y Vox con 14. 

Rufián se ha fijado, sin embargo, en un dato muy diferente: "0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia". De hecho, las dos candidaturas a la izquierda del PSOE (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo) y Podemos quedarían fuera de las Cortes.

El mensaje es importante porque Rufián puso sobre la mesa hace unos meses la necesidad de una unión de los partidos a la izquierda del PSOE para intentar arrebatar una posible mayoría a PP y Vox, ya que todas las encuestas publicadas dejan claro que en 2027 formarán Gobierno si nada cambia.

El apoyo a la idea de Rufián 

Un sondeo elaborado por GESOP reveló hace unos días que cerca de la mitad de los ciudadanos de España valora positivamente esa propuesta de Rufián y el apoyo es especialmente elevado entre los votantes de Esquerra Republicana de Catalunya, Sumar y el Partido Socialista Obrero Español, donde supera el 75%.

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que habrá que "dialogar" tras las los resultados electorales de este domingo y ha subrayado que Castilla y León estará "libre de sanchismo".

En declaraciones a los medios de información antes de entrar en el hotel desde el que seguirá el fin del escrutinio electoral, el candidato popular ha asegurado que nadie de Vox le ha llamado, pero sí la dirección de su partido.

Además, ha augurado que será una "gran noche", ya que el PP "va a ganar las elecciones". "Ya he dicho con quién vamos a dialogar y con quién no", ha expresado Mañueco, que ha puesto así una línea roja a los socialistas.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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