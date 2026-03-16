El CIS fue la segunda 'encuestadora' que más acertó el resultado de las elecciones de Castilla y León

Las predicciones del CIS para los diferentes comicios, tanto a nivel nacional como autonómica, que se celebran en España son cogidas por algunos partidos con pinzas por su denunciado sesgo hacia la izquierda. Una situación que ha llevado incluso al PP a abrir en el Senado una comisión de investigación al presidente de la entidad, José Félix Tezanos.

Sin embargo, al igual que ocurrió en las generales de 2023, el CIS sí se aproxima en muchas ocasiones al resultado final que deparan las urnas. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, este domingo tras las elecciones de Castilla y León.

El pasado 20 de febrero, el CIS publicó su barómetro para estos comicios. Y, según la web especializada Electomania.es, ha sido la segunda que más se ha acercado a la voluntad de los castellanos y los leoneses, sólo por detrás de SigmaDos.

En dicha encuesta, el instituto público propuso horquillas muy amplias para la mayoría de partidos que concurrían en estas elecciones. De tal manera, al PP le daba entre 28 y 38 escaños, al PSOE entre 26 y 35 y a Vox, entre 11 y 19. Lo cierto es que los resultados se quedan, en su mayoría, en el punto intermedio que marcaron esas horquillas. El PP finalmente sumó 33 escaños, el PSOE, 30 y Vox, 14. Sí falló en la estimación de voto al infravalorar por poquito al PP y a Vox y sobredimesionar (también por poco) el porcentaje de voto del candidato socialista, Carlos Martínez.

En lo que respecta al resto de vaticinios, los resultados de los partidos regionalistas también se ajustaron a la horquilla. Y sobre IU-Sumar, el CIS le dio entre 0 y 4 procuradores. Finalmente, la alianza de izquierdas no logró representación.

Otras de las encuestadoras que 'mejor' leyeron las elecciones de este pasado domingo fueron Gad3 y NCReport.