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El CIS fue la segunda 'encuestadora' que más acertó el resultado de las elecciones de Castilla y León
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El CIS fue la segunda 'encuestadora' que más acertó el resultado de las elecciones de Castilla y León

PP, PSOE y Vox se quedan, de forma aproximada, en el punto intermedio que marcaron sus holgadas horquillas. 

Javier Escartín
Javier Escartín
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, durante su comparecencia este martes
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, durante su comparecencia este martesEFE

Las predicciones del CIS para los diferentes comicios, tanto a nivel nacional como autonómica, que se celebran en España son cogidas por algunos partidos con pinzas por su denunciado sesgo hacia la izquierda. Una situación que ha llevado incluso al PP a abrir en el Senado una comisión de investigación al presidente de la entidad, José Félix Tezanos.

Sin embargo, al igual que ocurrió en las generales de 2023, el CIS sí se aproxima en muchas ocasiones al resultado final que deparan las urnas. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, este domingo tras las elecciones de Castilla y León.

El pasado 20 de febrero, el CIS publicó su barómetro para estos comicios. Y, según la web especializada Electomania.es, ha sido la segunda que más se ha acercado a la voluntad de los castellanos y los leoneses, sólo por detrás de SigmaDos.

En dicha encuesta, el instituto público propuso horquillas muy amplias para la mayoría de partidos que concurrían en estas elecciones. De tal manera, al PP le daba entre 28 y 38 escaños, al PSOE entre 26 y 35 y a Vox, entre 11 y 19. Lo cierto es que los resultados se quedan, en su mayoría, en el punto intermedio que marcaron esas horquillas. El PP finalmente sumó 33 escaños, el PSOE, 30 y Vox, 14. Sí falló en la estimación de voto al infravalorar por poquito al PP y a Vox y sobredimesionar (también por poco) el porcentaje de voto del candidato socialista, Carlos Martínez.

En lo que respecta al resto de vaticinios, los resultados de los partidos regionalistas también se ajustaron a la horquilla. Y sobre IU-Sumar, el CIS le dio entre 0 y 4 procuradores. Finalmente, la alianza de izquierdas no logró representación.

Otras de las encuestadoras que 'mejor' leyeron las elecciones de este pasado domingo fueron Gad3 y NCReport. 

Javier Escartín
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Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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