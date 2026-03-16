Ganadores premios Oscar 2026: lista completa de premiados por categoría
Consulta aquí todos los premiados de la 98ª edición de los premio Oscar.
El Teatro Dolby de Los Ángeles se viste de gala un año más para recibir la 98ª edición de los premios Oscar. Para esta gala, que estará de nuevo presentada por el humorista Conan O'Brien, Los Pecadores parte como favorita con nada menos que 16 nominaciones, batiendo todos los récords de candidaturas hasta el momento.
A la cinta dirigida por Ryan Coogler le siguen Una batalla tras otra, que aspira a 13 premios Oscar, Valor sentimental, Frankenstein y Marty Supreme, con 9 nominaciones, y Hamnet, que puede hacerse con 8, estatuillas en estos Oscar 2026.
Además, en esta gala Sirat, de Óliver Laxe, representará por partida doble a España, en las categorías de Mejor película internacional y de Mejor sonido, siendo además el primer equipo compuesto íntegramente por mujeres que opta a esta categoría en la historia de los premios Oscar.
Puedes consultar a continuación, categoría por categoría, todos los ganadores de los premios Oscar 2026:
Mejor cortometraje de animación
- The Girl Who Cried Pearls
- Butterfly
- Forevergreen
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor película de animación
- Las guerreas del k-pop
- Arco
- Elio
- Little Maelie or the chararcter of rain
- Zootropolis
Mejor actriz de reparto
- Amy Madigan, por Weapons
- Elle Fanning, por Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleas, por Valor sentimental
- Wunmi Mosaky, por Los pecadores
- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
- Kokuho
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
- Frankenstein
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Los pecadores
Mejor cortometraje de ficción
- Butcher's Stain
- A friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The singers
- Two people exchanging saliva
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, por Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Delroy Lindo, por Los pecadores
- Sean Penn, por Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgard, por Valor sentimental
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueño de trenes
Mejor guion original
- Blue moon
- Un simple accidente
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejores efectos visuales
- Avatar: fuego y ceniza
- F1: La película
- Jurassic World Rebirth
- The lost bus
- Los Pecadores
Mejor cortometraje documental
- All the empty rooms
- Armed only with a camera: the life and death of the brent renaud
- Children no more: were and are gone
- The devils is busy
- Perfectly a strangeness
Mejor largometraje documental
- The Alabama solution
- Come see me in the good light
- Cutting through rocks
- The perfect neightbour
Mejor banda sonora original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor sonido
- F1: La película
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sirat
Mejor montaje
- F1: La película
- Marty supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor fotografía
- F1: La película
- Marty supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor película internacional
- Valor sentimental (Noruega)
- El agente secreto (Brasil)
- Sirat (España)
- Un simple accidente (Francia)
- La voz de Hind (Túnez)
Mejor canción original
- Dear me, de Diane Warren: relentless
- Golden, de K-Pop Demon Hunters
- I lied to you, de Los pecadores
- Sweet dreams of joy, de Viva viverdi!
- Sueño de trenes, de Sueño de trenes
Mejor actor
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- Leonardo Dicaprio, por Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Michael B. Jordan, por Los pecadores
- Wagner Moura, por El agente secreto
Mejor actriz
- Jessie Buckley, por Hamnet
- Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada
- Kate Hudson, por Song Sung Blue
- Renate Reinsve, por Valor sentimental
- Emma Stone, por Bugonia
Mejor dirección
- Chloé Zhao, por Hamnet
- Josh Safdie, por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
- Joachim Trier, por Valor sentimental
- Ryan Coogler, por Los pecadores
Mejor película
- Bugonia
- F1: la película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueños de trenes