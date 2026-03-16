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Ganadores premios Oscar 2026: lista completa de premiados por categoría
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Ganadores premios Oscar 2026: lista completa de premiados por categoría

Consulta aquí todos los premiados de la 98ª edición de los premio Oscar. 

Marina Prats
Marina Prats
Alfombra roja de los premios Oscar 2026.
Alfombra roja de los premios Oscar 2026.Los Angeles Times via Getty Imag

El Teatro Dolby de Los Ángeles se viste de gala un año más para recibir la 98ª edición de los premios Oscar. Para esta gala, que estará de nuevo presentada por el humorista Conan O'Brien, Los Pecadores parte como favorita con nada menos que 16 nominaciones, batiendo todos los récords de candidaturas hasta el momento.

A la cinta dirigida por Ryan Coogler le siguen Una batalla tras otra, que aspira a 13 premios Oscar, Valor sentimental, Frankenstein y Marty Supreme, con 9 nominaciones, y Hamnet, que puede hacerse con 8, estatuillas en estos Oscar 2026.

Además, en esta gala Sirat, de Óliver Laxe, representará por partida doble a España, en las categorías de Mejor película internacional y de Mejor sonido, siendo además el primer equipo compuesto íntegramente por mujeres que opta a esta categoría en la historia de los premios Oscar.

Puedes consultar a continuación, categoría por categoría, todos los ganadores de los premios Oscar 2026: 

Mejor cortometraje de animación

  • The Girl Who Cried Pearls
  • Butterfly
  • Forevergreen
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor película de animación

  • Las guerreas del k-pop
  • Arco
  • Elio
  • Little Maelie or the chararcter of rain
  • Zootropolis

Mejor actriz de reparto

  • Amy Madigan, por Weapons
  • Elle Fanning, por Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleas, por Valor sentimental
  • Wunmi Mosaky, por Los pecadores
  • Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Mejor diseño de vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

  • Kokuho
  • Los pecadores
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister
  • Frankenstein

Mejor casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Los pecadores

Mejor cortometraje de ficción

  • Butcher's Stain
  • A friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The singers
  • Two people exchanging saliva

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro, por Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, por Frankenstein
  • Delroy Lindo, por Los pecadores
  • Sean Penn, por Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgard, por Valor sentimental

Mejor guion adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueño de trenes

Mejor guion original

  • Blue moon
  • Un simple accidente
  • Marty Supreme
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores

Mejores efectos visuales

  • Avatar: fuego y ceniza
  • F1: La película
  • Jurassic World Rebirth
  • The lost bus
  • Los Pecadores

Mejor cortometraje documental

  • All the empty rooms
  • Armed only with a camera: the life and death of the brent renaud
  • Children no more: were and are gone
  • The devils is busy
  • Perfectly a strangeness

Mejor largometraje documental

  • The Alabama solution
  • Come see me in the good light
  • Cutting through rocks
  • The perfect neightbour

Mejor banda sonora original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores

Mejor sonido

  • F1: La película
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores
  • Sirat

Mejor montaje

  • F1: La película
  • Marty supreme
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor fotografía

  • F1: La película
  • Marty supreme
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor película internacional

  • Valor sentimental (Noruega)
  • El agente secreto (Brasil)
  • Sirat (España)
  • Un simple accidente (Francia)
  • La voz de Hind (Túnez)

Mejor canción original

  • Dear me, de Diane Warren: relentless
  • Golden, de K-Pop Demon Hunters
  • I lied to you, de Los pecadores
  • Sweet dreams of joy, de Viva viverdi!
  • Sueño de trenes, de Sueño de trenes

Mejor actor

  • Timothée Chalamet, por Marty Supreme
  • Leonardo Dicaprio, por Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, por Blue Moon
  • Michael B. Jordan, por Los pecadores
  • Wagner Moura, por El agente secreto

Mejor actriz

  • Jessie Buckley, por Hamnet
  • Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada
  • Kate Hudson, por Song Sung Blue
  • Renate Reinsve, por Valor sentimental
  • Emma Stone, por Bugonia

Mejor dirección

  • Chloé Zhao, por Hamnet
  • Josh Safdie, por Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
  • Joachim Trier, por Valor sentimental
  • Ryan Coogler, por Los pecadores

Mejor película

  • Bugonia
  • F1: la película
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Los pecadores
  • Sueños de trenes
Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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